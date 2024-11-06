迎接世界12強賽 中華隊新鮮陣容拚佳績

【撰文・鍾亞芳】

世界12強棒球賽將於11月5日在台灣、日本、墨西哥開打，本屆中華隊延續2023經典賽教練團，沒有太大變化，球員陣容則是大幅換血，年輕選手將帶著初生之犢不畏虎心態， 在一級國際賽闖出好表現。

本屆中華隊由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒執掌兵符，去年經典賽中華隊總教練林岳平轉任投手教練，打擊教練由高國輝擔任，這也是他首度成為中華隊教練。選手陣容與2023經典賽相比，擁有旅外資歷選手比例大幅下降，多為年輕中職選手，且有多人都是首度穿上中華隊戰袍，28日中職台灣大賽全數結束後，中華隊全員到齊開練，迎接11月初賽事。

投手陣容大換血 中華隊「菜鳥」入列

亞利桑納響尾蛇小聯盟投手林昱珉成球隊中唯一一位現役旅美投手。聯合報系資料照

本屆中華隊有不少年輕強投，在效力費城費城人小聯盟體系潘文輝退出後，亞利桑納響尾蛇小聯盟投手林昱珉成球隊中唯一一位現役旅美投手，林昱珉2024年一度升上3A，今年2A先發出賽19場，戰績3勝6敗、防禦率4.28；3A只有1場出賽，4.2局投球失1責失、無關勝敗，防禦率1.93。

曾豪駒說月底赴美觀察旅美選手狀況，當時林昱珉表達強烈意願，確認過狀況後成為中華隊成員，曾豪駒說道，「當初去美國觀察的每位選手都希望邀請回國參與12強，這些選手在國外的能力對我們來說都是非常有貢獻的，選手們也都很有意願，不過可能因為球團整年度安排，或是今年投球量比較多，球團認為需要休息才沒有放人。」

猿隊黃子鵬、陳冠宇是中華隊常客，陳冠宇從第一屆12強打到第三屆，是中華隊唯一「全勤」選手，還有今年奪下中繼王的猿隊左投王志煊、救援榜第二名的象隊吳俊偉、今年表現大躍進的猿隊莊昕諺，以及新人王熱門人選的台鋼陳柏清，還有遞補入列的象隊黃恩賜，以上皆為首度參與一級國際賽「新鮮人」。

王志煊2021、2022僅有一軍零星出賽，2023年破繭而出，出賽數升至43場；今年58場出賽，貢獻31場中繼成功為生涯新高，防禦率僅1.49，獲選進入中華隊，首度參與12強賽事，「跟（陳）冠宇學長休息室坐一起，有問他該 怎麼準備，他對我說把心理準備好就好，不要想這麼多，按照例行賽投球就好，不用做太大改變。」向中華隊報到前，猿隊教練提醒王志煊抱持輸贏心態面對比賽，不要害怕，他也期待在國際賽拿出最佳表現，享受對決各隊打者的感覺。

王志煊今年中華職棒貢獻31場中繼成功為生涯新高，防禦率僅1.49，獲選進入中華隊，首度參與12強賽事。聯合報系資料照

職棒5年級生莊昕諺今年數據大幅進步，過去4年一軍共14場出賽，今年出賽數來到50場，戰績6勝1敗、11次中繼成功、防禦率3.45，過去常受傷勢困擾，去年12月特別訓練穩定投球機制，球隊教練協助他加強腿部肌力，投球發力更輕鬆，今年開始收斂過去總是往外跑的性格，許多努力及改變堆疊出成效，反應在投球表現上，這回進入中華隊坦言有些許壓力，「投手群每個人實力在中職都是前段班，雖然有點壓力，但我喜歡跟他們競爭的感覺，我跟（王）志煊都是第一次打中華隊，跟他交情不錯，遇到狀況都會互相討論，期待能為中華隊貢獻。」

克服挫折大進化 年輕野手拚出頭

去年曾參與經典賽的野手，這次僅剩陳傑憲、林立、陳晨威、江坤宇，及捕手吉力吉撈．鞏冠，旅美捕手林家正今年歷經鉤狀骨傷勢，在曾豪駒赴美觀察選手時強烈表達效力中華隊意願，且與教練團保持聯繫回報身體狀況，與旅美投手林昱珉有搭配紀錄，加上一直以來都在美國發展，教練團借重其美式觀念與中華隊選手產生好的化學反應，邀請其進入中華隊。

戴培峰為本季中華職棒捕手金手套與最佳十人捕手雙料得主。聯合報系資料照

戴培峰去年曾參與經典賽集訓，最終教練考量捕手當下狀況，無奈割捨戴培峰，「當時跟著中華隊訓練一個多禮拜，技術層面沒有太多機會學習，當時很想打經典賽，落選後失落心情反而激勵到我，對亞運、亞冠還有12強更有目標，覺得自己要更努力才有機會打一級國際賽，讓我更有動力加強自己。那年從春訓開始，在比較累或是打得不錯時，想起自己連國家隊都沒辦法入選，我『真的很厲害了嗎？』幫助自己不會鬆懈。那時回頭看確實還有滿多不成熟的地方，就這樣去打國際賽也不一定會更好，可能這也是上天安排，要我多磨練。」

今年出賽100場生涯次高，攻守俱有大幅進步，為本季捕手金手套與最佳十人捕手雙料得主，球季結束後接著球隊秋訓，隨後投入中華隊集訓，談及身體狀況，坦言多少有些疲勞，「不過有機會打國際賽，不管是去年經典賽或這次12強，不是每次都有這個機會，去年亞冠賽韓國隊每個投手出賽數也都很多，幾乎整年都在比賽，但他們還是對國家隊很有熱情，讓我學習到對國家隊渴望的感覺，現在對12強想法是，只要沒有受傷我就想打，不管出賽頻率，我還年輕、不要怕累。」

「小黑」邱智呈具有強悍心理素質。中央社

另一位值得一提的是獅隊外野手邱智呈，近年在「外野三鬼」之間迅速竄起，逐年上揚的打擊數據，讓他成為獅隊不可或缺戰力，以高卒生身份進入中職，「小黑」邱智呈強悍心理素質讓獅隊首席教練高志綱印象深刻，「他剛進來就發現他勝負心很強，沒有高中剛畢業青澀感，站上球場就是想跟你勝負、想打倒對手的感覺，他的勝負心強烈到能讓他更篤定要做的事。這幾年隨著經驗累積、比賽強度增加，小黑技術也跟著成長，老實說，從那時就能預期到他能有現在成績，心態很健康成熟，心理層面明顯比同齡選手更強悍，失敗時他會更容易坦然面對、接受，再做調整，不會逃避比賽問題。」

高志綱指出，「外野三鬼」站穩先發時，多少會讓其他外野手有些失落，可能覺得短時間追不上就比較洩氣，但在小黑身上卻看不到這種感覺，「他就是日復一日做好每天該做的訓練，都會很堅持完成，不會因為有那3個學長在，覺得自己可能沒機會就洩氣，除了每天該做的訓練，甚至提前到球場準備，因為他一直這麼堅持，前年、去年外野有狀況時他才能把握住機會適時頂起位子好好發揮，現在表現甚至不輸學長，這個年紀能在過程中這麼堅持真的不簡單。」

近3年累積不少一軍經驗，去年經過亞錦賽、亞冠賽洗禮，在場上表現更加篤定，解讀比賽及設定攻擊策略等能力進化，如今成為一級國際賽中華隊成員，「有時看國外選手也能增加視野，我覺得這是很好的事，所以我們會希望多一點國際交流，看一些外國選手增加視野，這是好事，有些選手可能會覺得在這個環境就差不多了，跳脫台灣看看其他國家選手，做的東西可能有點不同，但因為在台灣看不到這些狀況，你的認知無法想到這樣的訓練或策略做些調整會有更好空間，因為在台灣大家球風相近，很容易互相解讀，但遇到不認識的對手，要想辦法解讀他們的策略、用意是什麼，這樣的交流還有比賽過程，是選手成長很快的機會。」

本屆中華隊由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒(右)執掌兵符，王建民也是教練團一員。聯合報系資料照

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