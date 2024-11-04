12強賽／熱身賽第2戰…中華隊睡醒 10：3大勝捷克

世界十二強中華隊火力甦醒，林安可、陳晨威雙帥開轟，加上張政禹三安猛打，以十比三擊敗捷克隊，在這兩場自辦熱身賽一勝一和作收，總教練曾豪駒評價，這兩場投手壓制力平穩，十二強對手有一定強度，希望勇敢面對。

林安可在季後賽腳受傷後，是否適合繼續參戰十二強受到熱議，但他評估復原不錯仍堅持出征，昨晚首打席就敲出二壘長打，六局上的一發滿貫砲更幫助中華隊從○比一落後中逆轉戰局。

林安可說「是可以比賽的狀態了，速度都很正常」。雖然首局敲出二壘打後，要衝本壘被觸殺出局，他自嘲「是我跑得慢，與傷勢無關」。曾豪駒也認為林安可目前狀況無虞，「有需要也會讓他守備」。

十二強中華隊名單出爐時因缺少砲手，張政禹的工具人定位較模糊，受到外界質疑，而他在熱身賽以火燙手感回應，昨天先發游擊手前三打席都敲安，加上前天代打連續四打席安打。

面對外界酸言酸語，張政禹想說感謝：「讓我更有動力，沒有特別要證明自己，而是單純把該做的做好，我還是有瑕疵」。雖然守游擊時有美技，但轉三壘後也發生傳球失誤，他認為接下來要努力練習，把犯錯機會降低。

中華隊打線大爆發，江坤宇七局上兩分打點安打外，陳晨威也在八局上敲出陽春砲，陳晨威表示，國際賽氣氛更好，不同隊球迷如今都為同一隊加油，「感覺有一股力量推動我們，更想贏下每場比賽」。