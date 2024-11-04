聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／熱身賽第2戰…中華隊睡醒 10：3大勝捷克
世界十二強中華隊火力甦醒，林安可、陳晨威雙帥開轟，加上張政禹三安猛打，以十比三擊敗捷克隊，在這兩場自辦熱身賽一勝一和作收，總教練曾豪駒評價，這兩場投手壓制力平穩，十二強對手有一定強度，希望勇敢面對。
林安可在季後賽腳受傷後，是否適合繼續參戰十二強受到熱議，但他評估復原不錯仍堅持出征，昨晚首打席就敲出二壘長打，六局上的一發滿貫砲更幫助中華隊從○比一落後中逆轉戰局。
林安可說「是可以比賽的狀態了，速度都很正常」。雖然首局敲出二壘打後，要衝本壘被觸殺出局，他自嘲「是我跑得慢，與傷勢無關」。曾豪駒也認為林安可目前狀況無虞，「有需要也會讓他守備」。
十二強中華隊名單出爐時因缺少砲手，張政禹的工具人定位較模糊，受到外界質疑，而他在熱身賽以火燙手感回應，昨天先發游擊手前三打席都敲安，加上前天代打連續四打席安打。
面對外界酸言酸語，張政禹想說感謝：「讓我更有動力，沒有特別要證明自己，而是單純把該做的做好，我還是有瑕疵」。雖然守游擊時有美技，但轉三壘後也發生傳球失誤，他認為接下來要努力練習，把犯錯機會降低。
中華隊打線大爆發，江坤宇七局上兩分打點安打外，陳晨威也在八局上敲出陽春砲，陳晨威表示，國際賽氣氛更好，不同隊球迷如今都為同一隊加油，「感覺有一股力量推動我們，更想贏下每場比賽」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言