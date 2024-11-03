12強賽／熱身賽交流 中華隊、捷克隊互披國旗

中華隊備戰世界十二強棒球賽，昨天展開首場實戰磨刀，與捷克隊打完九局以二比二平手收場。投手群成為亮點，陳柏清在首局挨兩分砲後甦醒，完成三局六次三振好投，後續五任投手皆未被敲安打、無失分，總教練曾豪駒也誇讚，投手有展現出攻擊打者的企圖心。

十二強賽將於十三日在台北大巨蛋點燃戰火，在那之前，中華隊要打兩場自辦、兩場官辦熱身賽，尋找出最佳隊形、觀察選手狀態。昨天與捷克隊的交流賽開賽之前先有亮點，捷克隊第三棒赫魯普披著中華民國國旗上場，中華隊則是由隊長陳傑憲披上捷克國旗回應。

捷克隊總教練哈丁稱讚中華隊年輕有潛力，也對賽前的交換國旗橋段感到驚喜，他說自己事前也不知情，「看到赫魯普披著國旗上來，覺得是很好的主意，不知道誰把我們的國旗拿過去的？運動不只是勝負，要有感動人的力量，這樣的交流能夠感染球迷」。

中華隊由台鋼雄鷹隊左投陳柏清先發，首局雖被捷克隊第四棒瑟文卡敲出兩分砲，但很快穩住陣腳，接下來兩局六上六下，最終完成三局失兩分、六Ｋ好投。

曾豪駒指出，賽前感覺陳柏清比較緊張，但進入比賽後就比較有安定感，第一局的失投球被打全壘打之外，「他的表現比預期還好」。

陳柏清則指出，挨轟的球是失投球，捕手林家正配外角，結果自己投到內角被逮到，「被打那支，有點醒了的感覺」。