12強／首次扛中華隊第1棒 林立：後面很多會打的
備戰世界12強棒球賽，中華隊今起與捷克隊進行2場熱身賽，首戰打線林立扛起「核彈頭」看出強攻雛型，這也將是他成棒國際賽首次扛第1棒，林立笑說：「後面很多比我會打的，我做好第1棒的角色就好。」
2019年12強、去年世界棒球經典賽，林立先發時皆擔任第2棒，杭州亞運則是鄭宗則扛1棒、林立擔任中心打線，今年12強正賽林立有機會首次扛起第1棒。林立表示，今天只是第1場練習賽，教練團也還在思考每位球員的位置，「我就把收到的任務做好就好。」
打第1棒對林立來說不是太大問題，今年球季在樂天桃猿隊就是第1棒為主，扛開路先鋒有著3成66打擊率、4成03上壘率，他表示，棒次就是適應問題，該做的上壘、推進等角色就好就好。
跟上一次打12強相比，林立認為這支中華隊的平均年齡較年輕，「上次打很多學長，這次大家都很年輕，可能接下來都是這批去打國際賽，大家彼此可以提早去適應。」
林立今天先發第2棒外也鎮守右外野，例行賽多半守二壘的他笑說：「12強是外野為主，現在有金手套在那邊，我先把一個位置守好就好。」中華隊先發二壘手李凱威是今年中職金手套新科得主。
中華隊先發打線
一棒 林立 右外野
二棒 曾頌恩 左外野
三棒 陳傑憲 中外野
四棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊
五棒 潘傑楷 三壘
六棒 朱育賢 一壘
七棒 林家正 捕手
八棒 李凱威 二壘
九棒 江坤宇 游擊
先發投手 陳柏清
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