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12強賽／日本公布對澳首戰先發 井端弘和交給23歲左投井上温大

中央社／ 台北2日電
日本隊總教練井端弘和(圖)宣布開幕戰將由巨人隊23歲投手井上温大先發。圖／台鋼雄鷹提供(資料照)
日本隊總教練井端弘和(圖)宣布開幕戰將由巨人隊23歲投手井上温大先發。圖／台鋼雄鷹提供(資料照)

世界12強棒球賽B組預賽將於13日開打，日本首戰對澳洲，日本隊總教練井端弘和宣布開幕戰將由巨人隊23歲投手井上温大先發，看中他在季後賽背水一戰仍有先發好投決定委以重任。

世界12強棒球賽日本預賽首戰將於13日在名古屋巨蛋迎戰澳洲隊，之後飛來台灣，15日在台北大巨蛋與韓國隊交手，16日與地主台灣隊交手。

根據日媒報導，日本隊總教練井端弘和提前宣布，12強賽開幕首戰先發投手為效力日職讀賣巨人隊的左投手井上温大。

井端弘和提到，在巨人與橫濱DeNA打季後賽決勝輪，巨人落至1勝3敗局面時，井上温大扛起背水一戰先發，投出6局失1分好表現，率隊搶下重要勝利，那時就覺得將這場比賽交給他應該沒問題。

井上温大2019年選秀第4輪被巨人隊選入，今年一軍25場出賽、15場先發，戰績8勝5敗，防禦率2.76，勝場數為職棒生涯新高。

井端弘和透露，在集訓首日就告知要投開幕戰先發，井上温大有嚇一跳，雖然難免緊張，但也希望他不要太過興奮，也要展現出自信。

世界棒球12強

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