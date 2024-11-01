12強賽／超愛台灣人熱情 捷克教頭看好中華隊奪冠

世界12強棒球賽中華隊與捷克隊將在明天起進行2天自辦熱身賽，第4次來台的捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）大呼「我愛台灣」，也看好中華隊與日本隊能夠拿下12強冠軍。

捷克隊未受颱風影響在昨天順利抵台，並立刻前往台北大巨蛋熟悉場地，今天則是先後到台北101、總統府參訪，晚上再到大巨蛋進行最後練習，明天將由帕迪薩克（Daniel Padysak）擔任首戰先發投手。

哈丁受訪時表示，颱風不好受，但立刻感受台灣人的熱情，搭機過來有驚無險，但有球員從美國來會合，因此延遲了12小時，「颱風或許不歡迎我們，但台灣人很歡迎，像是賴清德總統就很熱情，感覺非常開心。」

捷克隊先與中華隊交手，隨後再赴日與日本隊交戰，哈丁感謝中華職棒跟日本職棒的邀請，「很開心能跟台灣交手，台灣棒球在世界排名前2、前3，此行主要目標是協助台灣、日本備戰，我也相信台日都有能力在12強拿下冠軍。」

至於捷克對自己的目標，哈丁表示，目前球員有1人在日本、5人在美國打球，世界排名第14，「希望能夠進入12強，為此要有更好的準備，透過這幾場比賽讓球員更精進。」

去年捷克隊在世界棒球經典賽的表現驚艷世人，哈丁表示，過程中收穫很多經驗，球員也都很爭氣，歐洲目前純本土球隊比較少，很多球隊還是有美國出生、長大的球員加入，「捷克純本土的陣容不容易，希望能夠帶動歐洲棒球發展。」

捷克隊陣中不少球員都是「斜槓」，哈丁自己也有專職，如何兼顧棒球訓練？哈丁說原因很簡單，「我是神經科醫生、又是三個孩子的爸，但我喜歡棒球。」

哈丁也說，球員們的狀況跟自己一樣，大家願意多花時間在棒球上，「我們不是單純業餘，我們是沒有薪水的職業球員。」