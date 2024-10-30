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12強賽／中華隊集訓 王牌林昱珉先調時差

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
林昱珉為本屆中華隊唯一旅外投手。記者季相儒／攝影
林昱珉為本屆中華隊唯一旅外投手。記者季相儒／攝影

中華隊備戰世界十二強棒球賽，昨天最後一塊拼圖到齊，王牌投手林昱珉報到加入練球，總教練曾豪駒對他將投哪一場還未亮牌，林昱珉則說：「五場都很關鍵，不管投哪一場都希望可以拿出最好表現」。

中華隊本周集訓行程移師台北大巨蛋，昨練球前舉辦開訓儀式，中職會長蔡其昌到場勉勵選手，除精神喊話，也送上五十萬元加菜金。

林昱珉為這批中華隊唯一旅外投手，在古林睿煬退出後，唯一王牌的角色更加吃重，外界看好他負責為中華隊打頭陣出戰南韓隊，曾豪駒說：「林昱珉報到第一天，先看看他身體狀況再去安排後面出賽，以他的整體狀況、國外成績，當然是我們相當倚重的選手」。

林昱珉返台前還在秋季聯盟出賽，維持比賽手感，現在最大課題在於時差，例行賽季累積的疲勞度倒是還好；他表示，今年因為受傷，局數比較少，身體還沒感受到疲勞，接下來看這幾天身體調整狀況，十三日正式比賽開打前絕對可以到位。

唯一旅外野手林家正在響尾蛇隊小聯盟、去年杭州亞運與林昱珉當隊友，這次有機會在十二強再次攜手。

世界棒球12強

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