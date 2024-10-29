快訊

康芮颱風帶來強風 台東綠島649戶停電

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

12強賽／成棒後首度入選中華隊 陳柏清每隊都想投

中央社／ 台北29日電
台鋼雄鷹隊投手陳柏清首度披上成棒中華隊戰袍，預計是世界12強賽先發人選。中央社
台鋼雄鷹隊投手陳柏清首度披上成棒中華隊戰袍，預計是世界12強賽先發人選。中央社

台鋼雄鷹隊投手陳柏清首度披上成棒中華隊戰袍，預計是世界12強賽先發人選，將先在11月2日捷克交流賽先發，他感謝教練團肯定，強調12強賽每隊都想要對上、拿出最好的一面。

世界12強棒球賽中華隊此次選進13名投手，總教練曾豪駒曾表示，投手定位安排與球員例行賽定位不會有太大的落差。中職台鋼雄鷹隊26歲投手陳柏清是本季球隊先發輪值之一，預期也將是先發投手人選。

陳柏清表示，今年球季前半段表現起伏落差大，但每場比賽結束後，學長、教練都會提醒該怎麼面對場上狀況、與打者對決的策略，鼓勵他上場大膽對決，「他們說我的球沒有這麼好打，要勇於攻擊好球帶。」

成棒首個正式國際賽事就是世界12強賽，陳柏清表示，陣中很多學長都很照顧他，像是張奕、陳冠宇，都會分享經驗，不會特別有壓力。

接到入選12強賽中華隊通知，陳柏清感謝教練團的肯定，希望可以拿出最好表現，國際賽先發雖然心情難免緊張，但也要想辦法保持平常心，如果因為面對大場面就慌了手腳，也不能被稱為一名好投手。

至於11月2日與捷克交流賽的先發任務，陳柏清表示，沒有多想，上場就是盡最大的能力投。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／林岳平報到調投手 首要關注林昱珉、吳俊偉有原因

12強賽／林昱珉來了中華隊全到齊 對捷克交流賽將登板

12強賽／陳柏清、江國豪先發對捷克 13投含林昱珉預計全上陣

12強賽／中華隊內野中線海 曾總揭示角落內野替補人選

相關新聞

12強賽／最想對戰哪一隊？林昱珉這次不欺敵「沒中國啊！」

世界棒球12強賽中華隊王牌報到！21歲旅美左投林昱珉今天正式加入練球，對於在一級賽事扛起中華隊王牌重任，他認為：「短期比...

12強賽／聽懂才能吸收 林昱珉流利英文來自想聽懂教練說的話

林昱珉今年在響尾蛇體系已經拚上3A，距離大聯盟只剩最後一步，作為響尾蛇農場備受注目的大物，也少不了接受當地媒體採訪的機會...

12強賽／林家正分攤一壘不陌生 看林昱珉的成長有2件事很勇

效力美國職棒響尾蛇體系的林家正，挺過鉤狀骨折傷情，披上世界12強棒球賽中華隊戰袍，這次除了擔任捕手外，也要分攤一壘手角色...

12強賽／林岳平報到調投手 首要關注林昱珉、吳俊偉有原因

統一獅隊教頭林岳平在本屆世界棒球12強賽扛起投手教練任務，今天是他報到首日，現階段任務先協助投手調整、安排對捷克的出賽順...

12強賽／被cue生日有嚇到 陳冠宇重逢郭俊麟「穿上相遇的那件球衣」

中華隊備戰世界棒球12強賽，今天全員到齊，中職聯盟會長蔡其昌主持開訓儀式，過程中驚喜為陳冠宇送上生日蛋糕和五音不全生日快...

12強賽／成棒後首度入選中華隊 陳柏清每隊都想投

台鋼雄鷹隊投手陳柏清首度披上成棒台灣隊戰袍，預計是世界12強賽先發人選，將先在11月2日捷克交流賽先發，他感謝教練團肯定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。