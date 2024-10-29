快訊

康芮颱風逼近！氣象署17:30分發布海警 預估最接近、影響明顯時間曝

大陸首富換人！擠下農夫山泉創辦人 他41歲靠抖音身價逾1.5兆

NBA／爵士20歲前鋒右腿骨折變形嚇壞全場 預計整季報銷

12強賽／林昱珉來了中華隊全到齊 對捷克交流賽將登板

中央社／ 台北29日電
亞利桑那響尾蛇隊林昱珉今天向12強中華隊報到。 記者戴以柔／攝影(Cronkite News提供)
亞利桑那響尾蛇隊林昱珉今天向12強中華隊報到。 記者戴以柔／攝影(Cronkite News提供)

世界12強棒球賽中華隊今天全員報到，旅外投手林昱珉被點名將是此次重要先發投手戰力。總教練曾豪駒說，林昱珉在11月2、3日捷克交流賽有安排登板，上場時機將看比賽狀況而定。

世界12強棒球賽台灣隊昨天在台北大巨蛋展開第2階段集訓，今天唯一旅外投手、亞利桑那響尾蛇隊林昱珉向球隊報到，中華隊全員到齊，在練球前舉行開訓儀式。

總教練曾豪駒表示，林昱珉於台灣時間24日還有在亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）先發出賽，今天第一天報到，要先觀察身體狀況，但預計11月2、3日與捷克交流賽會登板。

曾豪駒提到，林昱珉有旅外經驗，的確會是中華隊重要的先發投手戰力。至於球團是否有出賽限制，曾豪駒僅表示，「目前是正常出賽。」

外界預測林昱珉可能扛首戰對韓國先發，曾豪駒提到，還要看後續調整狀況才會確定，無論是投手、野手，都是會派出當下狀況最好的上場。

世界棒球12強 曾豪駒 林昱珉

延伸閱讀

12強賽／陳柏清、江國豪先發對捷克 13投預計全員上陣

12強賽／專訪林昱珉！沒看過大巨蛋＋台式應援 他覺得「蠻酷的」

12強賽／專訪林昱珉！徵召義不容辭 期待和林家正、林立打拚

影／棒球12強賽 曾豪駒盼老中青組成能經驗傳承 豐富中華隊人才

相關新聞

12強賽／林昱珉來了中華隊全到齊 對捷克交流賽將登板

世界12強棒球賽台灣隊今天全員報到，旅外投手林昱珉被點名將是此次重要先發投手戰力。總教練曾豪駒說，林昱珉在11月2、3日...

12強賽／陳柏清、江國豪先發對捷克 13投預計全員上陣

中華隊11月2、3日出戰捷克隊交流賽，先發投手亮牌，分別由台鋼雄鷹隊陳柏清、富邦悍將隊江國豪先發，13名投手預計全數亮相...

12強賽／中華隊內野中線海 曾總揭示角落內野替補人選

中華隊28人名單亮牌之初，角落內野人選是否足夠就引起關注，隨著集訓展開也揭開佈局面紗。總教練曾豪駒今天點名在一壘、三壘的...

12強賽／蔡其昌發50萬加菜金 勉勵選手拿出努力和拚勁

世界棒球12強賽中華隊今天舉辦開訓儀式，會長蔡其昌現身勉勵國手，並準備加菜金慰勞選手，10位教練、29位選手（包含隨隊集...

12強賽／台中邀古巴打3場自辦熱身賽 中職冠軍兄弟參戰2場

世界棒球12強賽將在11月登場，昨天台中市政府在記者會上宣布，邀請古巴國家代表隊於11月5日至7日晚上6點30分與中華職...

12強賽／專訪林昱珉！沒看過大巨蛋＋台式應援 他覺得「蠻酷的」

2024世界棒球12強賽將於約兩週後開打，隨著統一獅土投王牌古林睿煬和效力費城人體系潘文輝都受傷勢影響相繼退出國家隊，林昱珉將扛起投手群重任，他表示最大的目標就是帶領中華隊贏球。 「假如我身體允許、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。