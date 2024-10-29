12強賽／林昱珉來了中華隊全到齊 對捷克交流賽將登板
世界12強棒球賽中華隊今天全員報到，旅外投手林昱珉被點名將是此次重要先發投手戰力。總教練曾豪駒說，林昱珉在11月2、3日捷克交流賽有安排登板，上場時機將看比賽狀況而定。
世界12強棒球賽台灣隊昨天在台北大巨蛋展開第2階段集訓，今天唯一旅外投手、亞利桑那響尾蛇隊林昱珉向球隊報到，中華隊全員到齊，在練球前舉行開訓儀式。
總教練曾豪駒表示，林昱珉於台灣時間24日還有在亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）先發出賽，今天第一天報到，要先觀察身體狀況，但預計11月2、3日與捷克交流賽會登板。
曾豪駒提到，林昱珉有旅外經驗，的確會是中華隊重要的先發投手戰力。至於球團是否有出賽限制，曾豪駒僅表示，「目前是正常出賽。」
外界預測林昱珉可能扛首戰對韓國先發，曾豪駒提到，還要看後續調整狀況才會確定，無論是投手、野手，都是會派出當下狀況最好的上場。
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