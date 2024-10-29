12強賽／專訪林昱珉！沒看過大巨蛋＋台式應援 他覺得「蠻酷的」

2024世界棒球12強賽將於約兩週後開打，隨著統一獅土投王牌古林睿煬和效力費城人體系潘文輝都受傷勢影響相繼退出國家隊，林昱珉將扛起投手群重任，他表示最大的目標就是帶領中華隊贏球。

「假如我身體允許、是沒問題的情況下，只要有國際賽事我盡量都可以參加。贏球是最大目標啊，然後次目標可能就是讓自己的續航力有保持住，然後盡量不要保送打者這樣子。」

回想當時被徵召參加12強的過程，林昱珉透露是台灣球團主動跟響尾蛇球團接恰，「然後看他們要怎麽去協調這樣子，我們算球團的一部分財產，所以響尾蛇球團最主要就是希望球員可以平安健康，這是最重要的。」

效力亞利桑那響尾蛇小聯盟體系的台灣好手林昱珉，提及入選12強賽國手的過程。特約記者戴以柔／攝影(Cronkite News提供)

在12強名單正式公布時，林昱珉回憶看到自己名字很興奮，隨後也收到中華隊教練團的簡訊，恭喜他可以幫國家出一份力打12強，事實上林昱珉過去幾年經常代表中華隊參賽，從U18、U23到去年杭州亞運，身為國家隊常客的他，期許自己用平常心應戰。

「心情上沒什麼不一樣，我覺得這兩個張力（杭州亞運和12強）都差不多，一樣都是職業等級的。去年已經有經歷過一次了，所以今年又被選到，就覺得有過一份經驗，心情也比較平穩一些。可能不一樣的點是因為今年是在台灣比，所以張力會比較高一點。」

今年12強預賽將在日本、台灣和墨西哥開打，身為地主國的中華隊，5場比賽皆會在台北大巨蛋進行，過去一年皆在美國奮鬥的林昱珉，至今尚未看過大巨蛋的完整樣貌，對於即將迎來生涯大巨蛋初登板，他認為除了期待，更在意如何讓自己盡快習慣在室內投球的感覺。

在12強名單正式公布時，林昱珉回憶看到自己名字很興奮。報系資料照

「興奮是一定會有一點吧，不過會更想要去看一下裡面是什麽樣子, 相較之下我比較希望趕快去適應那邊的投手丘，那邊的室內溫度之類的。」

被問到還有機會親自體驗台灣特有的「應援」文化，林昱珉稱「蠻酷的」，但身為投手，首要任務還是心無旁騖地對決打者。

「假如那天我是投球的人，那我就可能會比較專注在球場上，不會太過於專注其他事情上，因為畢竟是為了要贏球嘛，我不可能讓自己分心。那可能沒有上場的情況下，就會比較可以去感受一下在台灣比賽的感覺。」

雖上半年林昱珉受傷勢所困流失不少局數，但下半年獲得相當多登板機會，他很感謝球團讓他參與秋季聯盟，認為這些實戰經驗更利於他備戰12強。

「其實也是一個原因，就是為什麽我來打秋季聯盟，因為比到12強之前還是要讓自己身體維持到最好的狀態，在這裡我可以丟比賽，然後也可以把自己的高張度保持得很好。」

林昱珉對於即將迎來生涯大巨蛋初登板，他認為除了期待，更在意如何讓自己盡快習慣在室內投球的感覺。報系資料照

林昱珉也相信每一次的聯賽、盃賽都是替他下個階段做準備，把這些經驗累積起來，倘若未來站上大聯盟舞台的那天真的到來，所有事情將會水到渠成。

「增加自己大賽經驗的次數，當然對自己幫助是最大的，我覺得這都是高張力的比賽，一上大聯盟也是高張力，可能有這個比賽之後，你上到大聯盟初登版的時候，你就不會感覺到那麼大的壓力，或許這是一個經驗。 」

商品推薦