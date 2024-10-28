12強賽／專訪林昱珉！徵召義不容辭 期待和林家正、林立打拚

目前效力美職響尾蛇體系的旅美好手林昱珉，儘管過去三年都在美國打球，但凡中華隊徵召他向來義不容辭，日前他順利完成在秋季聯盟的登板任務，將返台向國家隊報到。

去年在杭州亞運林昱珉出賽兩場皆遇上勁敵韓國，首場小組賽投出優質先發6局無失分，金牌戰則是5局失2分，儘管中華隊以銀牌收場，他在國際賽的精湛演出仍有目共睹，談到是否渴望再戰韓國「雪恥」，林昱珉表示「沒有特別想投哪一場」。

「因為跟杭州亞運不一樣的點是在於，12強就有點像經典賽，所以每一場都很重要，而且每一場對手都非常厲害，所以沒有特別私心想要對哪一場，就是希望可以在最需要的時候可以丟、可以有好成績，然後幫球隊贏球這樣子。」

亞運和12強國手名單重疊的另有林立、林安可、戴培峰、林家正，林昱珉認為遇到熟悉的面孔對他加入集訓幫助很大，關鍵在於能加速磨合時間。

「因為畢竟在亞運就已經有一起相聚過一段時間了，然後這次12強又回來，隔一段時間又可以一起打一個大型比賽，這當然是非常開心，加上打短期比賽最重要的就是默契嘛，所以我們的默契也會銜接的比較快。

中華隊左投林昱珉今天在亞運金牌戰，將對南韓隊先發。特派記者季相儒／攝影 須冠達

還沒搭配過的隊友的話，可能就會需要花一點時間，可是畢竟都是台灣人，而且有些雖然沒有遇過，可是也有看過比賽的影片，或者是聊過天之類的，那趁回去比賽之前還有一段時間，就是利用那段時間跟每個球員還有教練去磨合。」

原先中華隊將由林昱珉和古林睿煬組成雙王牌出戰12強，不料後者在台灣大賽首戰就因背部僵硬提前退場，如今也確定退出本屆國家隊，但林昱珉仍對古林睿煬今年賽季的突破和發揮讚不絕口，除了分析兩人各自的優勢，也用自己旅外身份分享經驗談。

「他是右投我是左投，然後他又比較高大，還有他最出名的就是直球嘛，因為速度是非常好、尾勁又很好，我覺得這是我跟他最不一樣的點吧，就是雖然我球速也沒有說到非常慢，可是他還是高出我很多，像我就是比較控球、變化球類型的投手。」至於給古林旅外的建議，他說，「旅外喔，我覺得到這段時間的時候，假如是我，以我經驗來說，我不會特別去挑日職或美職，反正講簡單一點是哪里機會比較高，那你就往哪裡走，因為其實要從中職再跳到旅外球團，是非常不容易的事情。」

林昱珉(中)認為遇到熟悉的面孔對他加入集訓幫助很大。報系資料照

被問到這次返台參加12強最期待和哪位選手合作，林昱珉認為自己個性比較內向，應該會先跟自己比較熟悉的人混在一起，不過當名單公佈時最開心看到林家正和林立的名字。

「非常開心因為家正也有打，他也跟我一樣是響尾蛇的，然後加上又有林立，因為我亞運的時候其實跟他走得比較近，加上他又是我的大學長，所以這次回去比較想要跟他玩在一起。」

林家正和林昱珉的雙林配想必球迷也不陌生，兩人除了現皆效力響尾蛇小聯盟系統，去年杭州亞運台韓大戰時林昱珉先發也是由林家正蹲捕，林昱珉透露林家正帶給他很大的「安定感」，和他搭配起來最舒服。

「我覺得家正他給我的感覺就是，我也不知道為什麽，可是就是每次上場投球的時候，假如是他蹲，我就會有很大的安定感，然後加上他有很棒的投球策略，而且我們又是兩個台灣人在異地比賽，所以凝聚力會比較強吧，怎麼講，像其他12強的補手當然也非常強、非常厲害，可是跟家正可能搭配比較久，默契比較好，然後他又可以帶領我這樣子。」

林昱珉旅外經驗，是此次12強賽中華隊倚重的投手。 美聯社

林昱珉提到這次中華隊打擊陣容也值得期待，除了有多位重砲手，陣中還有許多有經驗的選手，他希望前輩們能帶領後輩一起邁向勝利。

「當然很希望看到他們在大巨蛋炸裂，因為我們短期比賽最需要的就是分數嘛，加上我們又有那麽好的打擊陣容，我們不止有吉力吉撈、朱育賢等前輩，其實我們有很多非常好的選手，然後也是經驗很足夠，當然是希望他們可以帶領我們這些比較年輕的選手。」

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