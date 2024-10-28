12強／火腿清宮幸太郎入列 日本隊4好手退賽遞補名單出爐

世界棒球12強賽下個月開打，日本隊近日宣布有4名選手因傷辭退，今天公布遞補名單，包含日本火腿隊25歲新星清宮幸太郎。

據日媒報導，讀賣巨人隊重砲岡本和真、內野手吉川尚輝，日本火腿隊強投伊藤大海及外野手万波中正都因傷退賽。

遞補選手是火腿內野手清宮幸太郎、巨人投手井上溫大、樂天金鷲隊內野手村林一輝和橫濱DeNA隊外野手桑原將志。

清宮幸太郎本季一軍出賽89場，290打數敲出87安、有15轟，51分打點，打擊率0.300和整體攻擊指數（OPS）0.898創生涯新高，清宮幸太郎曾參加過U18亞洲青棒錦標賽，這是他進入職棒體系後，首度披上國家隊戰袍。

日本預賽與中華隊同屬B組，11月16日將在台北大巨蛋交手，同組對手還有南韓、多明尼加、澳洲和古巴。

2024年世界12強棒球賽日本武士隊28人名單如下：

【投手】13人 巨人戶郷翔征、巨人大勢、巨人井上温大、阪神才木浩人、中日高橋宏斗、中日清水達也、日本火腿北山亘基、羅德横山陸人、羅德鈴木昭汰、樂天早川隆久、樂天鈴木翔天、樂天藤平尚真、西武隅田知一郎。 【捕手】3人 廣島坂倉將吾、羅德佐藤都志也、西武古賀悠斗 【內野】7人 日本火腿清宮幸太郎、樂天村林一輝、橫濱牧秀悟、廣島小園海斗、軟銀栗原陵矢、歐力士紅林弘太郎、西武源田壯亮 【外野】5人 阪神森下翔太、橫濱佐野恵太、橫濱桑原將志、日本火腿五十幡亮汰、樂天辰己涼介

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