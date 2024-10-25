12強賽／日媒分析台灣要重點警戒球員 古林、林昱珉被點名

世界棒球12強賽即將開打，日媒《Full-Count》日前撰文分析戰況，並提到台灣有幾位選手需要「重點警戒」。

《Full-Count》首先點兵台灣雙王牌，第一人就是統一獅本土強投古林睿煬。本季他投出代表作，出戰21場、主投125局都是生涯新高，但防禦率卻是生涯新低，同時也是聯盟之最的1.66，並且他在去年亞冠賽對上日本飆出6.2局失1分絕好調。不過日前在台灣大賽第4戰時，他意外拉傷背部，狀況不明。另一位則是旅美好手林昱珉，他在今年9月被響尾蛇升上3A，表現備受期待。

除了這兩位球員，前旅日投手陳冠宇、張奕，以及擁有161公里火球的22歲旅外新星潘文輝也在名單中。

打擊方面，味全龍重砲吉力吉撈・鞏冠率先被點名。本季他打擊率2成79、上壘率0.344、長打率0.477，OPS來到0.821，並且夯出23轟，排名第2，前兩年都是中職全壘打王。隨後的則是打擊王林立、安打王邱智呈以及國家隊常客陳傑憲。中信兄弟游擊球星江坤宇的守備能力也被日媒盛讚，「被日本教練評價為日職一軍水準。」

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