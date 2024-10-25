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12強賽／日本隊傳壞消息！四番岡本和真、吉川尚輝辭退
第3屆世界棒球12強賽日本與中華隊同屬B組，日本武士隊將力拚2連霸，但如今傳出壞消息，球隊四番岡本和真及內野手吉川尚輝，都因傷辭退12強徵召。
據《日刊體育》報導，日職巨人隊重砲岡本和真與吉川尚輝傷勢都來不及恢復，岡本腰痛不適；吉川則是左側腹部有傷，兩人都無法以最佳狀態參戰，因此選擇退出國家隊。
日本隊預計28日在宮崎展開集訓，再選出遞補人選。岡本和真去年有參加經典賽，日本先前公布28人名單，監督井端弘和指出因養樂多重砲村上宗隆養傷缺席，岡本要扛下四番，如今岡本也辭退，日本打線威脅力又降低。
現年28歲的岡本和真本季累積27轟、83分打點，打擊率2成80，雖中斷連6年至少30轟紀錄，但仍是日職頂尖打者，有球評和球迷認為他未來可能挑戰大聯盟。
現年29歲的吉川尚輝是巨人主力內野手，上季出賽143場，有5轟、46分打點和12次盜壘，打擊率2成87。
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