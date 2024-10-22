12強賽／荷蘭28人名單公布！陳偉殷前隊友和前獅隊洋投入列
第3屆世界12強棒球賽11月中開打，A組荷蘭隊公布28人名單，包含台灣球迷熟悉的葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）、陳偉殷前隊友史構普（Jonathan Schoop）和前中職統一獅隊洋投馬帝斯（Shairon Martis）。
荷蘭與巴拿馬、美國、波多黎各、墨西哥和委內瑞拉同屬A組，總共帶投手13人、捕手3人、內野手8人及外野手4人。
現年34歲的內野手葛瑞格里歐斯曾在大聯盟打滾11年，2022年後就沒大聯盟出賽紀錄，今年在墨西哥聯盟打球。他多次披上荷蘭隊戰袍，2017年經典賽面對中華隊左投倪福德，敲出關鍵安打追平比數，助荷蘭最終以6：5拿下勝利，讓台灣球迷印象深刻。
現年33歲的二壘手史構普也是國際賽常客，他曾與陳偉殷在金鶯隊當過多年隊友，去年還效力老虎隊，今年同樣轉戰墨西哥聯盟。
現年37歲的右投馬帝斯有3年大聯盟資歷，曾在2014年加盟統一獅隊，留下28場出賽（23場先發），防禦率3.15，每局被上壘率1.23的成績，今年有打荷蘭聯賽、尼加拉瓜冬盟和加勒比海大賽。
荷蘭隊完整名單如下：
投手（13人）
Tom de Blok 荷蘭聯賽
Jaydenn Estanista 費城人隊高階1A
Dylan Farley 德爾塔州立大學
Franklin van Gurp 日職二軍Kufu Hayate Ventures
Lars Huijer 荷蘭聯賽
Ryan Huntington 荷蘭聯賽
Kevin Kelly 尼加拉瓜聯賽
馬帝斯（Shairon Martis）荷蘭聯賽
Eric Mendez 義大利聯賽
Scott Prins 邊疆獨立聯盟
Juan Carlos Sulbaran 荷蘭聯賽
Kaj Timmermans 荷蘭聯賽
Pim Vijfvinkel 荷蘭聯賽
捕手（3人）
Hendrik Clementina 委內瑞拉聯賽
Jair van Borkulo 荷蘭聯賽
Donovan Antonia 自由球員
內野手（8人）
Dayson Croes 美國協會
葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）墨西哥聯盟
Eugene Helder 義大利聯賽
Juremi Profar 自由球員
史構普（Jonathan Schoop）墨西哥聯盟
Sharlon Schoop 庫拉索聯賽
Dwayne Kemp 荷蘭聯賽
Stijn van der Meer 荷蘭聯賽
外野手（4人）
Ray-Patrick Didder 教士隊小聯盟2A
Denzel Richardson 義大利聯賽
Delano Selassa 荷蘭聯賽
Rushenten Tomsjansen 義大利聯賽
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