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12強賽／荷蘭28人名單公布！陳偉殷前隊友和前獅隊洋投入列

聯合新聞網／ 綜合報導
史構普(右)。 美聯社
史構普(右)。 美聯社

第3屆世界12強棒球賽11月中開打，A組荷蘭隊公布28人名單，包含台灣球迷熟悉的葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）、陳偉殷前隊友史構普（Jonathan Schoop）和前中職統一獅隊洋投馬帝斯（Shairon Martis）。

荷蘭與巴拿馬、美國、波多黎各、墨西哥和委內瑞拉同屬A組，總共帶投手13人、捕手3人、內野手8人及外野手4人。

現年34歲的內野手葛瑞格里歐斯曾在大聯盟打滾11年，2022年後就沒大聯盟出賽紀錄，今年在墨西哥聯盟打球。他多次披上荷蘭隊戰袍，2017年經典賽面對中華隊左投倪福德，敲出關鍵安打追平比數，助荷蘭最終以6：5拿下勝利，讓台灣球迷印象深刻。

現年33歲的二壘手史構普也是國際賽常客，他曾與陳偉殷在金鶯隊當過多年隊友，去年還效力老虎隊，今年同樣轉戰墨西哥聯盟。

現年37歲的右投馬帝斯有3年大聯盟資歷，曾在2014年加盟統一獅隊，留下28場出賽（23場先發），防禦率3.15，每局被上壘率1.23的成績，今年有打荷蘭聯賽、尼加拉瓜冬盟和加勒比海大賽。

荷蘭隊完整名單如下：

投手（13人）

Tom de Blok 荷蘭聯賽

Jaydenn Estanista 費城人隊高階1A

Dylan Farley 德爾塔州立大學

Franklin van Gurp 日職二軍Kufu Hayate Ventures

Lars Huijer 荷蘭聯賽

Ryan Huntington 荷蘭聯賽

Kevin Kelly 尼加拉瓜聯賽

馬帝斯（Shairon Martis）荷蘭聯賽

Eric Mendez 義大利聯賽

Scott Prins 邊疆獨立聯盟

Juan Carlos Sulbaran 荷蘭聯賽

Kaj Timmermans 荷蘭聯賽

Pim Vijfvinkel 荷蘭聯賽

捕手（3人）

Hendrik Clementina 委內瑞拉聯賽

Jair van Borkulo 荷蘭聯賽

Donovan Antonia 自由球員

內野手（8人）

Dayson Croes 美國協會

葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）墨西哥聯盟

Eugene Helder 義大利聯賽

Juremi Profar 自由球員

史構普（Jonathan Schoop）墨西哥聯盟

Sharlon Schoop 庫拉索聯賽

Dwayne Kemp 荷蘭聯賽

Stijn van der Meer 荷蘭聯賽

外野手（4人）

Ray-Patrick Didder 教士隊小聯盟2A

Denzel Richardson 義大利聯賽

Delano Selassa 荷蘭聯賽

Rushenten Tomsjansen 義大利聯賽

世界棒球12強

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