12強賽／荷蘭28人名單公布！陳偉殷前隊友和前獅隊洋投入列

第3屆世界12強棒球賽11月中開打，A組荷蘭隊公布28人名單，包含台灣球迷熟悉的葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）、陳偉殷前隊友史構普（Jonathan Schoop）和前中職統一獅隊洋投馬帝斯（Shairon Martis）。

荷蘭與巴拿馬、美國、波多黎各、墨西哥和委內瑞拉同屬A組，總共帶投手13人、捕手3人、內野手8人及外野手4人。

現年34歲的內野手葛瑞格里歐斯曾在大聯盟打滾11年，2022年後就沒大聯盟出賽紀錄，今年在墨西哥聯盟打球。他多次披上荷蘭隊戰袍，2017年經典賽面對中華隊左投倪福德，敲出關鍵安打追平比數，助荷蘭最終以6：5拿下勝利，讓台灣球迷印象深刻。

現年33歲的二壘手史構普也是國際賽常客，他曾與陳偉殷在金鶯隊當過多年隊友，去年還效力老虎隊，今年同樣轉戰墨西哥聯盟。

現年37歲的右投馬帝斯有3年大聯盟資歷，曾在2014年加盟統一獅隊，留下28場出賽（23場先發），防禦率3.15，每局被上壘率1.23的成績，今年有打荷蘭聯賽、尼加拉瓜冬盟和加勒比海大賽。