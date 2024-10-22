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12強賽／前桃猿洋投入選美國隊 44歲前大聯盟老將也入列

聯合新聞網／ 綜合報導
狂威2022年曾效力中職桃猿隊，2023年成功重返大聯盟，今年也入選了12強美國隊。 圖／聯合報系資料照
狂威2022年曾效力中職桃猿隊，2023年成功重返大聯盟，今年也入選了12強美國隊。 圖／聯合報系資料照

世界棒球12強賽將於11月10號開打，美國隊稍早公布名單，陣容以小聯盟潛力選手搭配具大聯盟經驗的老將為主，當中包含了4位百大新秀，前中職洋投也在名單內。

4位百大新秀為海盜隊20歲內野手強森（Termarr Johnson）、光芒隊內野手威廉斯（Carson Williams）、小熊隊內野手蕭（Matt Shaw）和費城人隊外野手克勞佛（Justin Crawford）。此外，還有上屆東京奧運入選、棄打從投聞名的高斯（Anthony Gose）以及效力大聯盟20個球季，44歲的左投老將希爾（Rich Hill）都在名單內。

希爾今年完成了連20季大聯盟出賽的成就，不過9月就遭紅襪DFA。 法新社
希爾今年完成了連20季大聯盟出賽的成就，不過9月就遭紅襪DFA。 法新社

曾來台效力樂天桃猿隊的狂威（Dylan Covey）也被選進美國隊。狂威2022年留下13勝6敗、防禦率3.47好表現，樂天原有意續約，但狂威選擇回到美職體系，並在該年並迎接自己相隔965天的大聯盟出賽機會，不過今年狂威因受傷，都待在小聯盟。

美國隊日前宣布由奧運期間掌兵的名教頭索夏（Mike Scioscia）再掌兵符。對於名單公布，索夏說：「我們球隊很好的延攬了具有潛力的年輕好手，和實力堅強的資深選手。很期待能上場表現。」

世界棒球12強 樂天桃猿

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