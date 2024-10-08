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12強賽／天母球場有5韓籍啦啦隊應援！網：想退大巨蛋票了

聯合新聞網／ 綜合報導
天母球場啦啦隊韓國組合。 截圖自世界十二強棒球錦標賽FB
天母球場啦啦隊韓國組合。 截圖自世界十二強棒球錦標賽FB

第3屆世界棒球12強B組預賽將在台北大巨蛋和天母球場兩地進行，主辦方昨天公布天母球場應援陣容，有5名韓籍啦啦隊坐鎮，球迷們紛紛直呼要改看這場。

最受國人矚目的中華隊賽事及日韓大戰將在大巨蛋舉行，昨天公布28人球員名單及12人啦啦隊名單，部分球迷感到不滿意。

天母球場沒有中華隊賽事，不過主辦方宣布第一波有日系啦啦隊千紘、希美、KAHO、各務礼美奈與十元，台式組合有曉帆、菲菲、曲曲、琳蛋、馬妹、心璇、小楓、草莓、安汝、笑笑及悍緹。

如今主辦方再公布第2波韓國組合，將邀請台鋼雄鷹隊「最強外掛」安芝儇和Mingo、富邦悍將隊「釜山女神」李皓禎與「棒球場朴敏英」南珉貞，及統一獅隊「蔚山Irene」趙娟週。

消息一出，網友購票意願大幅增加，紛紛留言表示，「比中華隊名單好」、「天母好像比較香」、「大巨蛋的票想退掉了」、「請問大巨蛋哪裡退票，天母哪裡買票？」、「我不想去大巨蛋了」。

世界棒球12強 啦啦隊

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