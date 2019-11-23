12強／看中華好表現 王維中、曾仁和想打6搶1

台中市運動局邀旅美球星王維中（右一）、曾仁和（左二）、宋文華（左一）昨天和台中幼兒棒球隊「小道奇隊」交流，市長盧秀燕感謝他們傳承經驗。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook 東京奧運六搶一資格賽明年四月初開打，旅外投手王維中、曾仁和都有意願為國效力，但前提是獲得所屬球隊的同意；兩人目前暫時都是自由身，未來落腳處交給經紀公司處理。

「二○一九國泰棒球嘉年華」今天在台中市民廣場舉行，王維中、曾仁和和宋文華昨天先拜訪台中市市政府，並和台中各國小組成的「小道奇隊」見面，市長盧秀燕化身「棒球主播」，協助小朋友和大哥哥們互動。

世界十二強棒球賽剛結束，王維中、曾仁和與宋文華都很關心中華隊的戰況，也都表達希望為中華隊效力的意願，但必須把自己體能練好，才能幫台灣爭光。

王維中表示，江少慶、張奕和中華隊牛棚十二強賽投得不錯。他說：「包括哥哥王躍霖在內，雖然賽前不被看好，但他們的表現值得鼓勵。」

看著中華隊球員拚戰，王維中也很想感受現場氣氛，期待自己也能下場投，明年六搶一資格賽，「一定會想打」。

曾仁和也說：「如果可以的話，想幫國家效力。」王維中、曾仁和還在等新球隊，接下來會開始自主訓練。

國泰棒球嘉年華活動今天上午前往台中惠明盲童育幼院，和視障者共同體驗棒球；下午一到六點在市民廣場舉辦球星訪談、見面會、簽名會及棒球防護小教室。