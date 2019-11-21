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12強／兒子好表現 王光輝：變成王威晨的爸爸

2019-11-21 00:04聯合報 記者藍宗標／台北報導

王光輝為兒子王威晨感到驕傲，希望他的職棒之路走得平順。 記者藍宗標／攝影
王光輝為兒子王威晨感到驕傲，希望他的職棒之路走得平順。 記者藍宗標／攝影
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中華隊三壘手王威晨在世界十二強賽入選世界明星隊，他的父親、前兄弟象隊總教練王光輝與有榮焉，很開心說：「以前人家都說他是王光輝的兒子，現在不同了，變成我是王威晨的爸爸。」

王威晨在十二強賽七戰全勤，合計廿五個打數七支安打，打擊率二成八○，打點三分、跑回四分，獲選大會最佳三壘手。

王光輝認為，中職四隊比賽張力夠，十二強賽張力更大，畢竟是代表國家出賽，攸關民族意識，他說：「王威晨表現不錯，承受這麼大的壓力不簡單，比我行。」

十二強賽結束後，王光輝用手機傳訊息給王威晨，打上「辛苦了」三個字，王威晨回說「可惜沒有打進東京奧運」。

王光輝球員時期是國家隊的常客，非常了解披上中華隊球衣的沈重壓力，他表示，待在國家隊並不容易，自己會用過去在中華隊、職棒隊的經驗告訴王威晨，現階段好好加油。

王威晨四年前在中職選秀會第十三輪才被兄弟隊挑中，經過一軍四個球季打拚，今年不管職棒、首次打一級國際賽都有搶眼表現，王光輝覺得十分驕傲，笑說：「走這條路要甘願一點，不然不要打。」

王光輝很清楚打職棒起起落落、沒有永遠高峰，鼓勵王威晨既然做了選擇，就要堅持下去，也要好好照顧自己，一定要注意身體。

他深知王威晨的另類壓力，笑說：「做我兒子算你衰，真的沒辦法，誰叫你爸爸是我。」

世界棒球12強棒協

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