挺棒進東奧／6搶1要連打5天 投手安排是關鍵

2019-11-21 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標



中華隊想進軍奧運只能靠6搶1，但屆時旅外球員均已開季，陣容可能會大不同。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中華隊前進世界十二強賽六強複賽前，不少球員看了美國、墨西哥比賽的電視轉播，深知東京之旅絕不好過，從複賽對戰結果看來，確實也是如此；中華隊明年在六搶一奧運資格賽再拚東京奧運門票，主要對手變成歐美強權，就連澳洲也是美式球風，儘管擁有主場優勢，想要輕鬆過關絕不容易。

明年四月一日到五日在台中洲際、斗六球場進行的六搶一奧運資格賽，目前只確定中華、中國大陸、荷蘭參賽，還有三席是大洋洲代表、兩支美洲區球隊；儘管如此，世界棒壘球總會昨天提前公布賽程，中華隊四月一日首戰大洋洲球隊，可望繼十二強賽後再戰澳洲。

明年六搶一奧運資格賽公布賽程，各隊都打5連戰。圖／取自WBSC臉書 分享 facebook

六搶一資格賽是中華隊挑戰奧運最後一關，各隊都是連打五天，完全沒有休兵日，中華隊依序對決大洋洲代表、美洲區資格賽第三名、荷蘭、美洲區資格賽第二名、大陸，到時不但碰到徵召旅外投手的難題，也要準備五位先發投手才行。

由於六搶一賽程密集，各隊先發投手不太可能投完第一戰只休三天，最後一戰再上，這將是教練團頗傷腦筋之處。

東京奧運棒球賽只有六隊參賽，除了地主日本保障晉級，以色列、南韓、墨西哥也搶到門票，最後兩席將在明年三月美洲區資格賽、四月六搶一奧運資格賽各產生一隊。

美洲區資格賽三月廿二日開打，也是短短五天結束，排名第一的球隊晉級奧運，第二、三名幾乎沒有太多休息機會，又要飛來台灣參加六搶一資格賽，不管如何，中華隊將面臨比十二強賽更嚴酷的考驗。（系列五之四）