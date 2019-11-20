破百球後續投變數多 臨場應變才是真功夫

甫結束的第二屆世界12強棒球賽，中華隊拿下第五名，令人意外的是以往表現較不理想的投手陣容，本屆以團隊防禦率2.07的成績，高居12國第1名。中華隊7場比賽中，共計4場先發投手繳出優質先發，尤其又以張奕最為亮眼，他囊括勝率王、防禦率王及全明星先發投手。

這屆12強賽投手亮眼的表現，卻不能讓中華隊進入四強，最關鍵的就是在對戰美國隊時，吳昇峰投球數破百球後，一顆不慎的失投球，被對手擊出逆轉全壘打，把中華隊打入谷底。而前一場賽事，張奕對戰韓國隊，破百球後的續投一樣引起討論。實際上國內外的業餘或職業棒球，先發投手破百球後，是否要續投一直是被探討的話題。有些國際賽(像經典賽)更會直接限制球數，用來保護投手，避免過度使用造成不必要的傷害。

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吳昇峰的失投造成中華隊輸球，球迷當然不會苛責。但當下他是否有必要續投的調度，已成為球迷熱烈探討的話題。 聯合報系資料照片 分享 facebook

對於這個百球限制，其實是個心理因素，又或是說以結果論的統計成果，並沒有一定的標準。這僅指以一般的經驗而言，大部份的先發投手場上投球數破百後，他的控球、球威或球速都會下滑。因此許多時候，可以看到教練團在球員用球接近百球時，就會預作準備，甚至無論場上沒狀況也會主動更換投手。

其中可能原因就是「投球機制」的改變，一般我們運動頻繁重覆同一動作時，會造成身體肌肉些許緊繃，以及乳酸堆積等，不自覺地微調姿勢，讓自身保持最舒適狀態。同理，雖然球員體能跟肌肉狀態雖比常人優異，但畢竟還是肉做的身體，一樣會有相同反應。他的手腕運用、出手的高度、膝蓋彎曲角度、身體重心等，都可能隨用球數不斷增加，而產生不同些微改變。投手丘到本壘板約18.44公尺，因此只要出手點有約3~4度的小改變，球的進壘點就會產生約1顆球的落差，效果就會有所不同。

投手在投球動作上的一點改變，可能很難觀察出來，但投球開掉會讓控球走鐘，這只能靠教練團的判斷功力了！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

前面提到是「大部份的先發投手」，這代表著投球機制改變是因人而異的狀況。常常取決於球員的體能狀態，包含他養成狀況、整體生理時鐘及疲勞程度。他是否是長期以先發投手培養，是否能夠應付高張力賽事，以及當天體能消耗情形、整年出賽狀況等，都會影響他比賽時能夠負荷的用球數。

以12強棒球賽來看，這絕對是較一般賽事更緊繃的比賽，因此體能消耗相對較快，因此更需要特別注意。張奕是才轉任投手一年的球員，沒有因為長期投球而帶傷是他的優勢，但手臂是否能負荷就會是觀察重點。吳昇峰是業餘球員，他沒有整年的疲勞出賽，體能調整狀況就是主要的影響因素。他們都有破百投球的條件，不過也都有不確定因素。

墨西哥在對韓國之戰單局被狂灌7分，可能就是沒有考慮好投手的狀況，在接下來的比賽都是小心翼翼，不敢再大玩車輪戰。 美聯社 分享 facebook

然而先發投手破百投球後體力一定會下滑，與體力充足的牛棚投手相比，他們的原先差異只能做為參考用。不過在比賽的調度上，我們卻看到教練團在換與不換的二選一抉擇中，做出續投的決定。很大的原因在於還是不信任牛棚投手，像這次比賽的調度問題，都恰好發生在第七局，很明顯希望能夠撐到讓最穩定的兩位牛棚登板。

破百投球並沒有對與錯，先發投手原則上都會被要求有這樣的能力，不過場上狀況多變，教練團要能夠洞察那些細微的變化，從球員的這場賽事的每一球或是局間練投，決定換投時機。至於球員本來就很少不願意續投，因此別再以投手表明可以再投作為依據，如何臨場應變、做出最專業判斷，才是賽事能夠取勝的最大關鍵。