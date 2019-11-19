12強／張進德展現拚勁 與捕手群研究情蒐印象深

2019-11-19 01:01 中央社 台北18日電



張進德。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 世界12強賽中華隊班機已全部抵台，捕手張進德表示，穿上國家隊的衣服就是要盡全力、展現拚勁，這次12強捕手群一起討論情蒐，幫助投手收到很好效果，是印象最深刻的地方。

12強賽程已經於昨天全數結束，由於中華隊球員都是搭乘商務艙，今天分成3班飛機返台，最後一班也已經於晚間抵達，主要以年輕球員為主，分別為張進德、林凱威、林鋅杰、廖乙忠、高宇杰、岳東華及胡智為。

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捕手張進德這次在中華隊也扮演重要角色，預賽首戰搭配江少慶繳出6局失1分好投；複賽對墨西哥、美國隊的比賽先發，雖然最終沒能贏球，不過搭配的投手江少慶、吳昇峰也都展現壓制力，對美國時更是蹲捕到抽筋退場。

張進德抵台後表示，抽筋的狀況其實從10月打亞錦賽時就有發生，這次回來會去做檢查，避免類似情形再發生。

不論是打亞錦賽奪下冠軍，還是12強賽帶領投手繳出好投，張進德認為沒有什麼不一樣，「都是穿國家隊的衣服，就是盡全力，讓球迷看到我們的拚勁，打出感動的比賽，把握當下，做好自己該做的工作」。

不過張進德提到，12強賽在情蒐方面下了很大功夫，球隊全體情蒐會議完後，投捕手、捕手教練劉家豪都會留下來再深入研究，「教練剛開始會覺得，找我們留下來會麻煩到，但真的開口之後，想說可以試試看，一場有好效果，之後就持續去做」。

張進德指出，捕手必須深入了解對方打者習性，讓自己有方向去擬定配球策略，會比較有自己的想法，加上捕手群每次都一起討論，也會比較明確，「這樣上場不會緊張，照著策略走就好」。

這次投手群團隊防禦率2.07，位居各隊第一名，總教練洪一中曾表示，情蒐也是關鍵之一。張進德則說：「捕手都會跟投手討論，這方面做得很好，才會有這樣的成績出來。」

中華隊沒辦法於12強賽奪東京奧運門票，必須於明年4月打6搶1資格賽，不過剛好碰上各國職棒開季，時間上有些尷尬。在美國職棒體系的張進德表示：「看到時候怎麼跟球隊說。」