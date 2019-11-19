挺棒進東奧／旅外強投缺席 戰力陷危機

2019-11-19 00:10 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 蘇志畬



旅外投手張奕。 特派記者侯永全／攝影 分享 facebook

近年來國際賽改採超級循環賽制，對投手深度要求更加嚴苛，中華隊今年世界十二強棒球賽總算有「雙王牌」撐場，靠著江少慶、張奕的好投挺進複賽，戰績四勝三敗、勝率超過五成，不過明年四月的六搶一資格賽恐怕要連打五天，中華隊戰力更吃緊。

根據超級循環賽制，預賽先採分組循環，晉級球隊彼此的對戰成績會帶進複賽，複賽再與未交手過的其他組球隊進行對戰，最終排名前二舉行冠軍戰，第三、第四名則爭季軍。

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這也代表，沒有一場比賽能夠輕易放手，以今年十二強來說，中華隊預賽對日本隊輸球後，等同在複賽先吞一敗，複賽四戰雖是兩勝兩敗，卻以兩勝三敗的成績排名第五。

場場賽事都是硬仗，也就不像過去能夠「抓放」，中華隊總教練洪一中認為，這樣的賽制就考驗各國先發投手的整齊度，能力越平均，選擇性就越多，「台灣還是投手這環最弱。」

中華隊投手防禦率二點○七雖是十二支球隊最低，不過主要倚賴張奕（十三點二局、無失分）、江少慶（十一點二局、失三分）、胡智為（八點二局、失一分非責失）拉低平均；加上陳冠宇、林凱威，今年中華隊總計六十一局投球，旅外投手占逾六成的卅九點二局。

明年六搶一資格賽開打時間又與美、日職棒開季強碰，張奕所屬的的歐力士球團就已表態，要支援資格賽有難度，除了今年投出驚奇表現的合庫投手吳昇峰，少掉這股旅外戰力要怎麼彌補？勢必是中華隊教練團最頭大的問題。

（系列五之二）