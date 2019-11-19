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日本奪冠牛棚貢獻大 岸孝之犧牲打成終局之戰

2019-11-19 07:00福耳

日本在週日晚間的比賽中獲勝，奪下2019第二屆世界12強棒球賽的冠軍，雖然日本一直被認為是全世界的棒球強權，在棒球國家排名也高居第一，但這次卻是日本在相隔10年之久後，再度獲得世界棒球一級賽事的冠軍。

在這次12強中，日本打擊表現最好的是鈴木誠也，鈴木在這個系列賽打擊率高達4成44，有3轟及13分打點，優異的打擊成績讓他獲選為這屆12強的MVP；另外一個打擊也很出色的是淺村榮斗，延續在季後賽的手感，雖然沒有開轟，但打擊率高達3成6，也有6分打點；而會澤翼、菊池雄星及坂本勇人也都有3成以上的打擊率，其他打者的打擊發揮並不算太理想。

日本隊老將松田宣浩(右二)高舉起冠軍獎盃，鈴木誠也(左二)則獲得MVP殊榮。 美...
日本隊老將松田宣浩(右二)高舉起冠軍獎盃，鈴木誠也(左二)則獲得MVP殊榮。 美聯社
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投手方面則表現得不錯，除了山口俊、岸孝之及山岡泰輔防禦率偏高外，其他投手的防禦率都不到2，團隊防禦率只有2.88，尤其是後援，7、8、9局由甲斐野央、山本由伸及山崎康晃組成的勝利方程式更是令對手絕望，因爲投手群這樣的表現，即使打擊火力有時候無法串聯，但日本仍有辦法獲得佳績。

日本隊後援投手山崎康晃在本屆12強賽表現最為優異，5場出賽共5局投球，僅被打1支...
日本隊後援投手山崎康晃在本屆12強賽表現最為優異，5場出賽共5局投球，僅被打1支安打、無失分，送出7次三振，拿下包括冠軍戰在內的3場救援成功。 美聯社
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不過這支奪下暌違10年的世界冠軍的侍JAPAN國家隊成員，之後勢必會經過一番調整變動，畢竟多位因季賽疲勞或傷退的好手，如千賀滉大、菅野智之、則本昂大、西勇輝及松井裕樹等人，只要狀況恢復，肯定會名列在明年奧運代表隊中，對於幾位本屆代表隊的成員，這可能是他們最後一次穿上國家隊的球衣。

為了情報而犧牲自己的岸就是其中一人，今年因傷影響，出賽場次及3勝5敗的成績都是生涯最差，會被選進令人意外，已35歲的他，在日職還有許多年輕好手的狀態下，明年要再入選機會不大；牛棚部分，巨人的中川皓太、田口麗斗、大竹寬也有許多能取而代之的中繼投手，替補進來的嘉彌真新也也是同樣狀況，而山岡泰輔本屆從先發轉中繼，看起來似乎適應不良，也有可能被割捨，對於岸及已36歲的大竹來說，這次賽事應該就是他們在國家隊的終局之戰了，其他幾名較年輕的牛棚投手，在職棒生涯中則還是會有被選入的機會。

本屆12強賽可能就是岸孝之生涯最後一次穿上日本國家隊球衣的賽事， 歐新社資料照片
本屆12強賽可能就是岸孝之生涯最後一次穿上日本國家隊球衣的賽事， 歐新社資料照片
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本次系列賽表現非常不理想，在決賽先發1局就失3分，差點毀掉日本奪冠美夢的山口，大賽結束後隔天竟然就宣佈要以入札制度挑戰美國大聯盟，這是巨人隊史上第一個同意入札制度的案例，如果山口最終順利前往美國，那依目前大聯盟官方不傾向開放球員打奧運的態度，山口明年要再打國家隊的機率就十分地低，即使他能打，這次的表現恐怕也會讓稻葉篤紀不敢再選他進來了，他也是有可能最後一次穿上日本隊球衣的球員。

這次日職有幾位頂級打者未參加，如剛開完刀的柳田悠岐、蹲了一整年捕手的森友哉、山川穗高、筒香嘉智、今宮健太等人，但整體來說打線還是十分完整，當中有可能被替換的應該是捕手位置與森重複的小林誠司、守備組的源田壯亮、打擊表現不算好的吉田正尚及丸佳浩，另外周東佑京雖然在這次賽會又刮起一陣旋風，但在這次打擊不振的經驗後，稻葉是否仍會保留打擊火力不強的周東，畢竟日職也有其他快腿但又兼具攻擊能力的球員。

早一步宣布要藉由入札挑戰大聯盟的菊池涼介，面臨到的是跟山口同樣的狀況，這次沒打的筒香與傷退的秋山翔吾也是，如果都順利打進大聯盟，那這三名日本國家隊的代表性野手，都可能將無法參加奧運，不過日本在二壘還有山田哲人、外崎修汰，鈴木證明了他有能力成為國家隊的新第四棒，外野及DH戰力充足，少掉他們日本仍有很高的爭冠希望，只不過球迷們無緣於奧運最高殿堂上，在自家主場看到支持的球星上場，心中應該會有不小的遺憾吧。

世界棒球12強岸孝之山崎康晃

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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