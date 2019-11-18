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12強／洪一中請辭決定不變 盼中華隊6搶1拿到奧運門票

2019-11-18 19:47中央社 桃園機場18日電

世界12強棒球賽中華隊球員及教練今天下午陸續搭機返台，總教練洪一中受到英雄式的歡迎，他說，目前仍維持請辭的決定，希望中華隊持續加強，在6搶1中拿到奧運門票。

世界12強棒球賽的中華隊，下午搭乘班機陸續返台，當總教練洪一中等人走進桃園國際機場第二航廈的接機大廳，許多球迷夾道歡迎，更不停揮手呼喊「總教練加油」或是「總教練我愛你」，場面相當熱絡。

洪一中接受媒體聯訪表示，謝謝球員們在年底這麼勞累的情況下，還願意參與這個團隊，球員的整體表現自己非常滿意，但總是沒有拿到奧運門票，接下來還需要再加強，看能不能在6搶1的比賽中拿到門票。

洪一中說，自己的帶隊成績沒有達到標準，沒有拿到奧運門票對大家感到很抱歉，在日本就說過回台可能會辭掉總教練職務，現在還是維持自己原來請辭的決定。

面對明年的6搶1該如何備戰，洪一中指出，就讓接手的人講，台灣的教練很多，現在不談這個問題。

另外，對於目前是自由球員的王牌投手江少慶，洪一中則是讚譽有加，更表示江少慶在12強賽中表現非常棒，自己也跟他聊過，已經有美國大聯盟球隊及日本球隊對江少慶感興趣。

教育部體育署長高俊雄接機時表示，總教練洪一中這次帶隊，在球隊紀律、團隊跟球場上的戰鬥力，都是過去以來最好的，這段時間先讓洪一中休息一下，自己跟中華職棒會長吳志揚也約了中華棒球協會理事長辜仲諒，在25日就6搶1的選訓賽、賽務籌辦以及如何對台灣拿到奧運門票最有利進行討論。

吳志揚說，這次的團隊應是有史以來最好的中華隊，不只是戰力，而且各項的配備由中華職棒聯盟負責，第一次完全負責組訓賽，希望站在這個基礎上繼續檢討改進、越做越好，讓國家隊未來是個有制度的隊伍。

參加世界12強棒球賽中華代表隊18日傍晚分批返抵桃園機場，中華隊總教練洪一中（中...
參加世界12強棒球賽中華代表隊18日傍晚分批返抵桃園機場，中華隊總教練洪一中（中）由教育部體育署署長高俊雄（左）、中華職棒會長吳志揚（右）陪同走進入境大廳與球迷打招呼。記者陳嘉寧／攝影
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