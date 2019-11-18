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12強／王威晨獲最佳三壘手 盼再穿中華隊球衣

2019-11-18 12:40中央社 成田機場18日電

中華隊獲得大會最佳三壘手的王威晨表示，知道得獎當下非常高興，感覺備受肯定。 特派...
中華隊獲得大會最佳三壘手的王威晨表示，知道得獎當下非常高興，感覺備受肯定。 特派記者侯永全／攝影
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中華隊在世界12強賽拿下第五名，今天返回台灣。獲得大會最佳三壘手的王威晨表示，知道得獎當下非常高興，感覺備受肯定，接下來會持續訓練，希望能再穿上中華隊球衣。

王威晨於2015年季中加入中信兄弟，當初選秀僅第13輪，不過從去年開始站穩一軍，這次12強賽更是入選中華隊，首次打成棒一級國際賽事，屢屢繳出關鍵表現，預賽、複賽7場中，5場有安打演出，主要擔任開路先鋒，扮演火車頭的角色。

總計王威晨出賽7場，25打數敲7支安打，包辦3分打點、跑回4分，打擊率2成80，守備上也有優異表現，獲選為大會明星隊最佳三壘手。

王威晨今天表示，「其實原本不知道有明星隊的獎項，是冠宇跟我講的，滿驚訝的，當下真的滿開心，感覺備受肯定，到現在還是滿開心的感覺。」他也指出，上次得到國際賽獎項是在高中，「所以很久了，已經忘記這種感覺。」

王威晨感謝總教練洪一中及所有教練，「讓我有這個機會在場上發揮，這麼大型的賽事，有機會讓我先發，每一場都全勤出賽。」

其實王威晨在今年季初一度遇到不小低潮，不過突破之後於國際舞台展現實力，他說：「不能保證每一年都不會遇到這種狀況，只能讓這種狀況盡量減少，也有做了一些功課、改變，以後如果還是會遇到，會趕快做調整。」

中華隊今天分成3班飛機返台，王威晨指出，回台灣後會先休息2個星期，再開始訓練，由於明年4月有6搶1資格賽，「不知道球季什麼時候開始，會先把自己準備好，能應付接下來所有會遇到的賽事，有機會的話能再穿上中華隊球衣。」

世界棒球12強棒協

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