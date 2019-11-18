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12強賽／日本復仇登頂 南韓、墨西哥前進東奧

2019-11-18 00:14聯合報 記者蘇志畬葉姵妤／綜合報導

12強賽冠軍戰日本隊獲勝，賽後球員將總教練稻葉篤紀拋向空中慶賀。 特派記者侯永全...
12強賽冠軍戰日本隊獲勝，賽後球員將總教練稻葉篤紀拋向空中慶賀。 特派記者侯永全／攝影
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第二屆世界十二強棒球賽昨天落幕，日本隊在冠軍賽以五比三擊敗南韓隊，成功報了上一屆準決賽以三比四落敗之仇，兩張奧運門票則由南韓、墨西哥隊拿下，中華隊以四勝三敗、第五名的成績作收，球員也拿下四座個人獎項創新高。

山田哲人（左）敲逆轉三分彈，與隊友開心慶祝。 特派記者侯永全／攝影
山田哲人（左）敲逆轉三分彈，與隊友開心慶祝。 特派記者侯永全／攝影
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張奕包辦三座個人獎，先發兩勝零敗、十三點二局無失分的成績，拿下最佳先發投手，也帶走防禦率王及勝率王；王威晨廿五打數敲出七支安打，另有三打點、四得分，十一次守備機會沒有失誤，攻守俱佳獲得最佳三壘手；上一屆中華隊僅靠林智勝四轟拿下全壘打王。

日本隊擊敗南韓奪得12強賽冠軍。 特派記者侯永全／攝影
日本隊擊敗南韓奪得12強賽冠軍。 特派記者侯永全／攝影
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東京奧運棒球賽事只有六隊能夠參加，十二強結束後，四席已定案，地主日本保送一席，以色列隊在九月歐非區資格賽出線，南韓在十二強賽拿下第三張門票，第四張則由墨西哥在季軍戰以三比二擊敗美國後拿下，隊史首度進軍奧運。

日本隊奪得12強賽冠軍，球員衝向投手丘相擁慶賀。 特派記者侯永全／攝影
日本隊奪得12強賽冠軍，球員衝向投手丘相擁慶賀。 特派記者侯永全／攝影
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進軍奧運剩下的兩個名額，明年三月美洲區資格賽先上演「八搶一」；另一張門票則由在台灣進行的「六搶一」資格賽決定，目前確定參賽的有中華、大陸、荷蘭。

中華職棒會長吳志揚（前排右）將最有價值球員獎座頒給日本隊鈴木誠也。 特派記者侯永...
中華職棒會長吳志揚（前排右）將最有價值球員獎座頒給日本隊鈴木誠也。 特派記者侯永全／攝影
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中華隊接下來要備戰「六搶一」，雖享有地主優勢，免受時差干擾，不過時間卡到各國職棒開訓，今年十二強表現出色的江少慶、張奕、胡智為陳冠宇等旅外戰力無法支援，是一大損失，然而其他國家條件相同，就看中職賽程是否配合開打時間調整。

南韓先發投手梁玹種。 特派記者侯永全/攝影
南韓先發投手梁玹種。 特派記者侯永全/攝影
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南韓隊金河成擊出兩分全壘打。 特派記者侯永全/攝影
南韓隊金河成擊出兩分全壘打。 特派記者侯永全/攝影
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南韓隊金賢洙轟一支陽春砲。 特派記者侯永全/攝影
南韓隊金賢洙轟一支陽春砲。 特派記者侯永全/攝影
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世界棒球12強棒協張奕林智勝陳冠宇胡智為江少慶王威晨

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