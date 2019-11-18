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旅外難助陣各國皆然 中華隊拚奧運非不可能任務

2019-11-18 07:00Ramos

第二屆世界12強棒球賽落幕，中華隊雖拿下第5名，無緣靠12強賽拿到東京奧運門票，只能寄望明年4月1日開打(暫定)的6搶1資格賽，不過這次中華隊打出一場場感動人心的好球賽，不但扳倒強敵南韓，對美國、墨西哥等美洲強權，也只分別輸1、2分，最終以隊史一級國際賽事最佳戰績畫下句點，洪一中領軍的國家隊算是圓滿成功。

有人會說，明年6搶1資格賽，那時候各國職棒已開打，中華隊徵召旅美、旅日好手難度極高，前景恐不樂觀；事實上，這對其他參賽各國而言何嘗不是如此，既然大家找海外球員回國助陣不易，那麼，就要比較各自國家職業、半職業聯賽的實力了，這一點，中華隊立足點並不會比較差。

進軍東京奧運棒球之路真的是非常艱辛，中華隊屢仆屢起，仍然還有機會在最後的6搶1中...
進軍東京奧運棒球之路真的是非常艱辛，中華隊屢仆屢起，仍然還有機會在最後的6搶1中拿到門票。 聯合報系資料照片
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明年6搶1資格賽，目前確定有中華隊、中國、荷蘭等3隊參賽，大洋洲代表應該是澳洲，美洲兩隊以加拿大、古巴機會較大。

假設是上述參賽6隊，除了中國以外，其他5隊都有許多球員在美、日職棒打拚，屆時要返國效力機會不大。中華隊有30年歷史的中華職棒聯盟做後盾，荷蘭、古巴也有棒球聯賽，澳洲半職業賽季已結束，加拿大則無，到時候各參賽國要如何組軍，實在是令人傷腦筋的事情。

相較之下，中華隊以中職球員為班底，影響層面相對較小，能以相對完整的陣容組隊出征，又有地主優勢，以這個角度來看，中華隊要靠6搶1資格賽搶下最後一張奧運門票，並非不可能的任務。

6搶1又將回到台灣比賽，將於明年4月1日至5日在台中洲際球場與雲林斗六球場舉行。...
6搶1又將回到台灣比賽，將於明年4月1日至5日在台中洲際球場與雲林斗六球場舉行。地主球迷的熱情加油聲勢，是中華隊拚東奧最後一張門票的巨大能量。 聯合報系資料照片
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中職打者攻擊強度無庸置疑，這屆12強賽也展現良好的守備能力，中職後援投手在這幾年一級國際賽事表現亮眼，這幾個環節較令人放心，唯獨先發投手群是一大隱憂。

2019年中職先發本土投手累計防禦率高達5.54，能獨當一面的土投很少，今年10勝級的先發土投僅王溢正、陳仕朋，加上去年拿11勝的新人王施子謙、8勝的江辰晏，還有12強賽國手廖乙忠，這大概是我們能選的6搶1先發投手陣容了。

如果6搶1賽程一連打5天，中華隊就必須準備5位先發投手，萬一王溢正、陳仕朋、施子謙、江辰晏、廖乙忠，其中有人沒入選或辭退，那麼，就要另想他法了；12強賽對美國先發好投的合庫側投吳昇峰應該會入選，目前在等新工作的郭俊麟也是不錯人選，這都是在旅美、旅日好手無法參賽前提下，所預想的最佳解決方案了。

吳昇峰對美國之戰雖然吞敗，但投球內容是相當優異，他將會是中華隊6搶1不可缺少的重...
吳昇峰對美國之戰雖然吞敗，但投球內容是相當優異，他將會是中華隊6搶1不可缺少的重要先發投手。 聯合報系資料照片
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先發投手戰力對短期國際賽有多重要？這屆12強賽張奕、江少慶、胡智為已充分展示了，2017年WBC經典賽中華隊對以色列、南韓，就是因為先發投手一開始就崩盤，導致牛棚大量燃燒，最終以敗仗收場。

事實上，中職並不是沒有好的本土投手，只是這幾年各隊愈來愈重視後防戰力，好的土投被拉去牛棚守成，例如鄭凱文、陳鴻文、陳韻文、倪福德都是如此，能吃下大量局數的工作就交給洋投，土投多半扛4、5號先發輪值。

另外，先發本土投手養成績效不彰也是事實，例如林政賢、陳明軒、黃亦志、陳琥、蔡齊哲、林樺慶這幾年先發投得跌跌撞撞，未來可以期待的先發土投還不少，包括古林睿煬、黃恩賜、吳世豪、江國豪、翁瑋均，就看能否竄起。

現在寄望江少慶、張奕能打6搶1資格賽，是不切實際的期待，其他能夠先發的旅外投手，屆時能返國效力就算天上掉下來的禮物，如果能將現有的食材做妥善料理，包括幾位中職先發投手和吳昇峰、郭俊麟，整體戰力不會太差。

張奕這次在12強賽的表現實在太好，明年歐力士絕對不可能放人，中華隊一定要準備其他...
張奕這次在12強賽的表現實在太好，明年歐力士絕對不可能放人，中華隊一定要準備其他方案。 聯合報系資料照片
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別忘了，中華隊如果能完整徵召中職後援投手群，戰力也是非常強大，像是12強賽表現超好的陳鴻文、陳禹勳、王躍霖，還有鄭凱文、李振昌、陳韻文、林羿豪，加上12強賽能打硬仗的王威晨、高宇杰，其實整體實力不算差。

當然，這次6搶1難度，比2008年8搶3還要艱辛許多。別忘了，當年8搶3有南非、德國、西班牙等3支非傳統勁旅參賽，中華隊主要目標是南韓、加拿大、墨西哥、澳洲，等於是「另類5搶3」。

這次6搶1應該還是少不了加拿大、澳洲等強敵，還有死對頭荷蘭、古巴，更有打起來有非贏不可壓力的中國，闖進東京奧運難度指數更甚8搶3。

世界棒球12強

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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