洪總因輿論求去 中華隊主帥一大難題

2019-11-17 19:58 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



中華隊主帥的難為，從歷年猛換教練就可知，連本次拿佳績的諸葛洪中都扛不住。(photo by Youtube影片截圖) 分享 facebook

由於中華隊無緣靠著12強拿到奧運棒球資格，主帥「諸葛洪中」表示一回台就要遞辭呈，這個震撼彈在球壇引發熱議。雖然未拿到門票，但比起賽前鄉民預測的三連敗淘汰，中華隊一路殺到第5名已是歷屆最佳排名，且讓中職會長吳志揚興起留才之心。但洪總仍表示，對於未能打進最後4強，向國人致歉並請辭。只是，還有誰能接下中華隊主帥這個燙手山芋？

洪總去意決

中華隊本屆12強最終以歷史最佳戰績的第5名坐收，因為有上一屆（2015年）12強表現淒慘的前例，球迷一開始都不信任這支中華隊，甚至還傳出對主帥洪一中選人的質疑聲浪，網民對張奕、吳昇峰等不熟悉的球員表達疑慮，也對洪一中選入打線的守備組與老將如胡金龍、王勝偉及高宇杰等人冷嘲熱諷，沒想到這些球員最終都以實質表現向所有質疑打臉。

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分析本次賽果，其實中華隊的表現已經是可圈可點，甚至以7：0完封勝韓國，但卻在這個節骨眼上，勞苦功高的洪總決定辭退國家隊兵符。洪總對於未能打進最後4強，向國人致歉並請辭，並且說這是「必然」的行為，中華隊總教練一職，實在沒有大家想像中容易，無論怎麼做都有人批評，輿論的壓力使得他精疲力盡，早就想讓賢，求去之意篤定。

成敗論英雄？

功虧一簣的戰果與途中屢次出現的流言蜚語很可能都是洪總卸下兵符的原因，就舉台韓戰那場完美勝利，仍舊出現有專欄作家撰寫文章，質疑洪總過度操用張奕，雖然賽後洪總與張奕都跳出來平反，但這種現象說明，帶領國家隊兵符是最難的苦差事。觀該場台韓戰，韓國國內媒體已經以「恥辱」形容韓國隊，甚至讚美中華隊的球員與大膽調度，相對而言需要被稱讚的中華隊卻還是聽到國內的質疑。

若連贏球都要被酸，輸球會有多大的聲浪其實不難想像，像是台美戰的落敗，僅因為先發投手吳昇峰一顆可惜的失投球所釀，但國內依然傳出對洪總的酸言酸語，諸如：操到一百球還不換投等，但事實上吳昇峰全場就只有那顆失投球，也與體能無關；又或是抨擊洪總不撤換表現不佳的愛將王柏融，但事實是本次徵招的外野手像張志豪、蘇智傑表現更差。

重找主帥很頭痛

雖然洪總賽後發言所說提辭呈是另有其因，因為六搶一的4月他還得負責職業隊的兵符，不過，若是中職與棒協最終商討成功，要派中職球員助拳國家隊，中職要馬是短期休兵或是延後開季，洪總來掌兵符時間軸上並不衝突。總言之，無論洪總出自什麼原因想辭，六搶一要找到與洪總同等級的老練教頭是一大難題。

目前輿論聲浪來看，新職棒球隊味全龍主帥「小葉」葉君璋頗獲人心，而前統一獅教頭「蔗總」黃甘霖與前多隊總教練的「草總」謝長亨也獲得不少支持聲音，但無論最終是誰來掌兵符，若依照網路嗜血的酸言酸語，六搶一除非完美全勝奪冠拿門票，否則就算把中華隊帶進奧運，主帥再提辭呈機率還是很高。

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