12強／中華六搶一徵召恐遇瓶頸 各國都有這問題

2019-11-17 18:00 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



中華隊想進軍奧運只能靠6搶1，但屆時旅外球員均已開季，陣容可能會大不同。 聯合報系資料照 分享 facebook

雖然中華隊已無緣12強賽，但得益於亞錦賽奪冠，我國仍保有六搶一搶搭東奧末班車的機會，也可能再遇本次同樣沒能拿到票的美洲球隊。17日的季軍賽後，與中華隊一樣無緣提前拿票的美國很可能是六搶一對手，但屆時雙方都將面臨職業聯賽開打，徵召不到職業選手的窘境。

美、台再續前緣？

美國不敵墨西哥後，接下來得靠明年美洲資格賽或是6搶1才有機會取得奧運門票，但屆時小聯盟春訓中，恐怕也會遇上徵召問題。 美聯社 分享 facebook

雖然中華隊在15日墨西哥沒幫忙「卡韓」時，就確定無法靠著12強拿到東奧資格，但幸好還有亞錦賽勝利當備案，我國保有明年六搶一的參賽資格，要與各大洲最後遺珠競爭東奧末班車席次。因此，17日的美、墨季軍賽敗者，很可能成為中華隊的競爭對手，最終美洲雙雄打到延長賽，墨西哥靠著突破僵局制，揮出一支安打就形成再見安，墨國以3：2勝出，同時抱走季軍與東奧門票。

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時至今日，東奧門票確定已發出4張，分別是地主的日本、歐非戰區的以色列，以及本次12強賽的韓國、墨西哥，後續2張分別是美洲資格賽冠軍和六搶一。雖然美國與中華一樣無緣在12強拿到門票，但他們還能放眼美洲資格賽，若美國還是叩關失敗，但又排在美洲資格賽第二名或第三名，他們將獲得六搶一資格，就可能再與中華隊碰面。

六搶一徵召困難

目前六搶一球隊確定三席：台灣、中國（亞錦賽資格前二）以及荷蘭（歐非資格第二），而本次12強的老對手澳洲也幾乎確定是大洋洲資格，剩下2席則是美洲資格賽的老二、老三，雖然對比12強，六搶一的對手似乎沒有那麼難纏，但該賽事考驗的是各國棒球底蘊。

原因是六搶一預計在明年4月舉行，而眾所皆知4月是美國職棒體系開季，各國聯賽也幾乎同時開打，對中華隊來說，要徵召本次大放異彩的雙強投江少慶、張奕難如登天，但公平的是，各國都一樣會面臨徵召難題，舉美國為例（假設美國流落到六搶一），他們應該會由全美最強大學生聯隊當成骨幹，各國戰力都將銳減。

如此一來，中華隊還保有一點優勢，我國棒協目前也在和中職討論是否有「職棒配合國際賽」的可能，假設我國能派出職業隊，儘管沒有旅外球星助拳，在先發投手層面戰力較為吃緊，但面對平均實力僅有1A的各國選手也不算劣勢，簡單來說，若中職與國家隊協商順利，相信全中職搭配業餘強投如吳昇峰，台灣要搶搭東奧末班車依然有望。

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