12強／日韓大戰湧進4萬觀眾 日本10比8勝韓國

2019-11-17 03:33 中央社 東京16日電



世界12強複賽最後一天，由日本交手韓國隊，充滿話題的組合讓東京巨蛋湧進超過4萬名觀眾，並上演打擊大戰，終場日本以10比8奪勝，在明天對韓國的決賽取得主場優勢。

日本、韓國隊已經確定闖進決賽，不過今天複賽最後一場，也是由日本交手韓國，為決賽的前哨戰，由於日韓大戰充滿話題性，東京巨蛋今天湧進4萬4224名近滿場觀眾進場。

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日本隊2局下會澤翼、菊池涼介接連敲二壘安打，先馳得點；不過3局上韓國隊的黃載均轟出陽春全壘打，追平比數。

日本隊3局下展開猛烈攻勢，用6支安打、1次保送、高飛犧牲打，攻下6分，取得7比1領先。不過4局上韓國隊也展開反擊，包括金相豎2打點二壘安打在內，也出現6支安打，攻下5分，追到6比7僅剩1分落後。

日本隊5局下靠著甲斐拓也、山田哲人、丸佳浩接連敲安打，再添2分；但7局上首度在12強先發出賽的姜白虎敲出2打點安打，韓國再度追到僅剩1分落後。7局下日本隊利用3次保送、1次觸身球，擠回1分，終場以10比8奪勝。

此戰雙方先發投手皆被打退場，日本隊的岸孝之投4局，被敲7支安打，失掉6分，不過有7次三振，勝投由第2任投手大野雄大拿下；韓國隊的先發李承鎬則是僅投2局，被敲8支安打，失6分吞下敗投。

12強複賽賽程全數結束，日本隊在超級循環賽以4勝1敗取得戰績第一名，在明天與韓國的決賽取得主場優勢，將派出山口俊先發，韓國先發投手則是梁玹種；午場的季軍戰由美國與墨西哥交手，爭取美洲區奧運資格。