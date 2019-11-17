親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記臺灣成功申辦50公里超馬世錦賽　50國運動員2021年齊聚臺北爭冠2019田中超半馬心得
健行筆記山林開放後...那些仍然該面對的問題攀登火炎山 竟忘了帶芭蕉扇
NBA今日最佳球員- Bradley Beal (11月16日)賽事懶人包 (11月16日)

12強／日韓大戰湧進4萬觀眾 日本10比8勝韓國

2019-11-17 03:33中央社 東京16日電

世界12強複賽最後一天，由日本交手韓國隊，充滿話題的組合讓東京巨蛋湧進超過4萬名觀眾，並上演打擊大戰，終場日本以10比8奪勝，在明天對韓國的決賽取得主場優勢。

日本、韓國隊已經確定闖進決賽，不過今天複賽最後一場，也是由日本交手韓國，為決賽的前哨戰，由於日韓大戰充滿話題性，東京巨蛋今天湧進4萬4224名近滿場觀眾進場。

日本隊2局下會澤翼、菊池涼介接連敲二壘安打，先馳得點；不過3局上韓國隊的黃載均轟出陽春全壘打，追平比數。

日本隊3局下展開猛烈攻勢，用6支安打、1次保送、高飛犧牲打，攻下6分，取得7比1領先。不過4局上韓國隊也展開反擊，包括金相豎2打點二壘安打在內，也出現6支安打，攻下5分，追到6比7僅剩1分落後。

日本隊5局下靠著甲斐拓也、山田哲人、丸佳浩接連敲安打，再添2分；但7局上首度在12強先發出賽的姜白虎敲出2打點安打，韓國再度追到僅剩1分落後。7局下日本隊利用3次保送、1次觸身球，擠回1分，終場以10比8奪勝。

此戰雙方先發投手皆被打退場，日本隊的岸孝之投4局，被敲7支安打，失掉6分，不過有7次三振，勝投由第2任投手大野雄大拿下；韓國隊的先發李承鎬則是僅投2局，被敲8支安打，失6分吞下敗投。

12強複賽賽程全數結束，日本隊在超級循環賽以4勝1敗取得戰績第一名，在明天與韓國的決賽取得主場優勢，將派出山口俊先發，韓國先發投手則是梁玹種；午場的季軍戰由美國與墨西哥交手，爭取美洲區奧運資格。

世界棒球12強棒協

相關新聞

12強／打線大黑馬 菜鳥高宇杰：珍惜每次機會

2019-11-16 23:55

12強／沒拿到奧運門票 林哲瑄：有時無法盡如人願

2019-11-16 23:53

12強／爭冠前哨戰 日本10：8勝南韓

2019-11-16 21:52

12強／台灣棒球只能原地踏步？ 他嘆「別再消費國球」

2019-11-16 18:13

12強／江少慶投出新身價 美、日職棒隊都找上門

2019-11-16 09:57

12強／日韓17日爭冠 山口俊對決梁玹種

2019-11-16 22:47

12強／救援五局無失分 陳鴻文幫自己打100分

2019-11-16 17:35

12強／黑馬高宇杰打出自信 打擊率中華隊最高

2019-11-16 17:17

12強／王威晨關鍵兩安屠澳 遺憾未進東京奧運

2019-11-16 16:15

12強／林哲瑄開轟打暈澳洲 讚全隊表現無可挑剔

2019-11-16 16:15

12強／對澳五局無失分 胡智為返美等球隊接觸

2019-11-16 15:42

12強／午場比賽7點起床 洪一中：對球員是苦差事

2019-11-16 15:39

12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

2019-11-16 15:10

12強／林哲瑄轟澳取勝收工 轉拚6搶1奧運門票

2019-11-16 14:00

12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

2019-11-16 13:58

12強／那顆失投球 吳昇峰一輩子忘不了

2019-11-16 13:50

12強／當教練手癢 彭政閔：看起來不好打

2019-11-16 13:14

12強／中華隊若進奧運 吳志揚期待洪一中領軍

2019-11-16 12:50

12強／中華隊投手表現優異 洪總歸功情蒐

2019-11-16 12:31

12強／緊張跑到廁所吐 王勝偉竟碰到胡金龍

2019-11-16 12:19

圖輯／12強中華隊一分領先澳洲

2019-11-16 12:13

12強／投手調度挨批 洪一中：最難就是換投

2019-11-16 12:08

12強／中華隊要進步 洪一中教頭提出「三支箭」

2019-11-16 11:04

12強／搶進奧運最後機會 吳志揚坦言徵召有困難

2019-11-16 10:48

12強／續接明年六搶一教頭？洪一中：沒有答案

2019-11-16 10:44

12強／火球鎖中華 韓裔美國牛棚助韓奪奧運門票

2019-11-16 08:28

12強／韓國成第3支奧運隊伍 總教練金卿文：責任感很重

2019-11-16 00:29

12強／單局失7分 墨國牛棚自爆中華隊遭殃

2019-11-15 23:45

12強／失投挨轟成敗因 吳昇峰談到痛處險掉淚

2019-11-15 23:45

12強／開轟變出局 洪總嘆：差幾公分 結局就不同

2019-11-15 23:45

12強／胡金龍打擊穩定 對美開轟

2019-11-15 23:45

12強／明年6搶1拚奧運 旅外球員回得來嗎？

2019-11-15 23:45

12強／南韓前進奧運 中華無緣四強

2019-11-15 23:45

12強／中華隊確定打6搶1 前進奧運之路更艱辛

2019-11-15 21:42

12強／南韓前進奧運 中華隊只能拚6搶1資格賽

2019-11-15 21:40

12強／「墨韓戰」牽動台灣命運 勝隊爭冠且取奧運門票

2019-11-15 16:55

圖輯／12強洪一中肯定吳昇峰 可惜打線熄火

2019-11-15 16:50

12強／中華隊投手好 美國隊一度苦惱

2019-11-15 16:33

12強／腳抽筋退場 張進德為吳昇峰喊可惜

2019-11-15 16:06
看更多

熱門文章

12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

2019-11-16 15:10

12強／江少慶投出新身價 美、日職棒隊都找上門

2019-11-16 09:57

12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

2019-11-16 13:58

12強／林哲瑄轟澳取勝收工 轉拚6搶1奧運門票

2019-11-16 14:00

12強／中華隊要進步 洪一中教頭提出「三支箭」

2019-11-16 11:04

12強／投手調度挨批 洪一中：最難就是換投

2019-11-16 12:08

NBA／詹皇致勝罰球、戴維斯關鍵阻攻 湖人驚險克國王

2019-11-16 14:35

12強／台灣棒球只能原地踏步？ 他嘆「別再消費國球」

2019-11-16 18:13

12強／搶進奧運最後機會 吳志揚坦言徵召有困難

2019-11-16 10:48

NBA／哈沃德與麥基一拍即合 歸功歐尼爾昔日毒舌批評

2019-11-16 11:24

NBA／個人得分抵過對手先發 哈登續寫驚人飆分紀錄

2019-11-16 15:30

12強／中華隊若進奧運 吳志揚期待洪一中領軍

2019-11-16 12:50

12強／緊張跑到廁所吐 王勝偉竟碰到胡金龍

2019-11-16 12:19

12強／續接明年六搶一教頭？洪一中：沒有答案

2019-11-16 10:44

12強／當教練手癢 彭政閔：看起來不好打

2019-11-16 13:14

NBA／安東尼重返NBA 好兄弟韋德、詹皇獻上祝福

2019-11-16 11:00

NBA／德羅展惡意犯規誤事 馬刺遭魔術戲耍7戰吞6敗

2019-11-16 11:17

NBA／布萊德利骨裂缺陣 詹皇：球隊要有人跳出來

2019-11-16 14:18

NBA／搭檔詹皇不如想像容易 波許：就像開法拉利

2019-11-16 11:13

NBA／效法傳奇四分衛布雷迪 詹姆斯：要打到不能走

2019-11-16 13:14

NBA／泰托姆攜華克逆轉勇士 塞爾蒂克取10連勝

2019-11-16 15:06

NBA／湖人棄將替補爆發相助 比爾連2戰飆44分退灰狼

2019-11-16 14:22

MLB／官網記者看衰陳偉殷 季前被釋出也不意外

2019-11-16 11:46

NBA／傳奇中鋒羅素 44年後收下名人堂戒指

2019-11-16 09:17

NBA／哈登末節接管戰局再飆44分 火箭挫溜馬奪6連勝

2019-11-16 12:38

12強／林哲瑄開轟打暈澳洲 讚全隊表現無可挑剔

2019-11-16 16:15

NBA／休兵一場再戰 戴維斯不考慮輪休

2019-11-16 08:44

MLB／達比修掀偷暗號質疑 葉力奇嗆：對付你不需要幫忙

2019-11-16 10:29

NBA／勇士羅素右姆指扭傷 將接受MRI檢查

2019-11-16 15:50

ATP年終賽／蠻牛贏球仍遭淘汰 沒想過33歲當年終球王

2019-11-16 08:06

NBA／安東尼加盟拓荒者 里拉德：全力支持

2019-11-16 13:27

12強／爭冠前哨戰 日本10：8勝南韓

2019-11-16 21:52

12強／對澳五局無失分 胡智為返美等球隊接觸

2019-11-16 15:42

12強／王威晨關鍵兩安屠澳 遺憾未進東京奧運

2019-11-16 16:15

12強／火球鎖中華 韓裔美國牛棚助韓奪奧運門票

2019-11-16 08:28

12強／黑馬高宇杰打出自信 打擊率中華隊最高

2019-11-16 17:17

NBA／葛登成數隊潛在交易目標 美媒稱魔術暫無動作打算

2019-11-16 11:11

ABL／林志傑下半場狂飆17分 富邦奪新賽季首勝

2019-11-16 18:17

MLB／不怪太空人偷暗號 達比修：我吞下2017年賽果

2019-11-16 09:54

12強／救援五局無失分 陳鴻文幫自己打100分

2019-11-16 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top