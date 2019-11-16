12強／台灣只能原地踏步？ 他嘆「別再消費國球」
攸關取得2020東京奧運門票的世界12強棒球賽，中華隊在複賽僅取得2勝3敗成績，最終以第5名坐收。雖然中華隊取得歷屆12強賽最佳成績，但仍有網友在PTT發文表示別再消費「國球」這兩個字，該網友更直言「澳洲進步有夠多，台灣卻只能原地踏步」。
雖然世界12強棒球賽尚未落幕，但台灣繼昨天1分差飲恨兵敗美國、今天5:1擊敗澳洲後，確定以第5名坐收，並且無緣最後四強，若要前進2020東京奧運，還須靠明年4月6搶1奧運資格賽拚最後一張門票。即使成績不盡理想，但有網友在PTT棒球板列出中華隊歷屆棒球經典賽、世界12強棒球賽成績，並指今年中華隊從不被看好到殺進複賽，甚至在7:0完封南韓，讓他大呼「真的很感動，謝謝中華隊，辛苦了」。許多網友紛紛回覆「謝謝張奕投這麼棒，謝謝你們」、「最接近世界排名的名次，表現很好了」、「最擔心的投守，表現的跟世界一流強隊同水準」、「謝謝中華隊、後勤和情蒐所有人員」。
雖然許多網友讚賞本屆12強賽中華隊表現，但有網友列出澳洲歷屆棒球經典賽、世界12強棒球賽成績，並指出澳洲和中華隊名次差不多，另外根據WBSC官網，台灣、澳洲在男子棒球排名分居世界第4、第7名。原PO表示雖然棒球在台灣號稱國球，但是台灣地狹人稠、先天環境條件不如人，在戶外傳接球都可能遭抗議，反觀日本常見學生拎著手套球棒、抱著足球往戶外跑，他反問擁有這種條件才可能讓運動普及，並被稱為國球吧！
原PO更指出台灣的桃園國際棒球場方位錯誤、台北大巨蛋遲遲未完工，小朋友連打球都變得十分奢侈，而政府更只會消費棒球，讓原PO直呼不要再消費「國球」這兩個字，文末更嘆道「澳洲進步有夠多，而台灣卻只能原地踏步」。
貼文一出網友紛紛回應「台灣的國球是贏球，從來都不是棒球」、「之前奧運輸中國後檢討聲浪夠大了，結果2019年還不是繼續飲恨」；但也有人出面緩頰「別國投資多少在體育，我們又投資多少？根本就不成比例」、「澳洲拿過雅典奧運銀牌，怎不說他們退步超多」、「澳洲10年前就幹掉過日本，真當他們很弱？」、「台灣真的進步不少，這次光是後勤就真的有國家水準」。
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