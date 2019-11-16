親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記2019 MIZUNO馬拉松接力賽 臺灣師大力拚隊史佳績跑時補給
健行筆記山林開放後...那些仍然該面對的問題攀登火炎山 竟忘了帶芭蕉扇
NBA賽事懶人包 (11月15日)賽事精華- 老鷹 vs. 太陽 (11月15日)

12強／韓國成第3支奧運隊伍 總教練金卿文：責任感很重

2019-11-16 00:29中央社 東京15日電

南韓隊總教練金卿文。聯合報記者蘇志畬／攝影
南韓隊總教練金卿文。聯合報記者蘇志畬／攝影
分享
世界12強賽韓國隊以7比3擊退墨西哥，確定與日本隊晉級決賽，成為第3支東京奧運的隊伍，總教練金卿文表示，打進奧運的責任感很重，希望剩下2場對日本也能打出好比賽。

2020年東京奧運總共有6支球隊，除了地主國日本隊、歐非資格賽冠軍以色列，還有2席會從世界12強賽產生，分別是美洲區最高名次，以及亞大區最高名次。明年3月的美洲區資格賽會產生1個名額，最後就是預計於明年4月1日至5日在台中舉行的「6搶1」奧運最終資格賽。

12強複賽已經進行至倒數第2天，中華隊今天以2比3不敵美國隊、韓國隊則是以7比3擊退墨西哥，比較對戰關係後，提前確定由日本、韓國晉級決賽；而中華隊無緣季軍戰，因此韓國也順勢搶下奧運門票，台灣只能拚6搶1資格賽。

賽後韓國隊總教練金卿文表示，「這段期間責任感很重，現在終於比較輕鬆了，我們會按照約定，接下來帶著力量和日本對決，打出好的比賽。」今天對墨西哥敲出關鍵清壘3打點安打的金賢洙也表示，能打進奧運非常開心，剩下的比賽會盡全力。

金卿文曾於2008年北京奧運帶領韓國隊奪下金牌，他指出，原本沒有預想到會再度擔任國家隊總教練，「我想稱讚教練團和選手們，希望相隔12年後，能於明年的東京奧運再度拿下好成績。」（編輯：張佑之）1081115

世界棒球12強棒協

相關新聞

12強／南韓前進奧運 中華隊只能拚6搶1資格賽

2019-11-15 21:40

12強／中華隊確定打6搶1 前進奧運之路更艱辛

2019-11-15 21:42

12強／複賽最終戰拚澳洲 洪一中點名胡智為先發

2019-11-15 14:49

12強／吳昇峰由勝轉敗 講到痛處幾乎落淚

2019-11-15 15:20

12強／想闖奧運剩一條路 擊敗澳洲且南韓2連敗

2019-11-15 15:03

12強／就差一顆球 胡金龍：這就是棒球

2019-11-15 15:49

12強／吳昇峰好投不敵美國 拚四強未完全絕望

2019-11-15 13:42

12強／中華隊如果有17日 江少慶準備好登板

2019-11-15 10:12

12強／南韓教頭向國民道歉 洪一中感同身受

2019-11-15 11:37

12強／「墨韓戰」牽動台灣命運 勝隊爭冠且取奧運門票

2019-11-15 16:55

圖輯／12強洪一中肯定吳昇峰 可惜打線熄火

2019-11-15 16:50

12強／中華隊投手好 美國隊一度苦惱

2019-11-15 16:33

12強／腳抽筋退場 張進德為吳昇峰喊可惜

2019-11-15 16:06

12強／張進德熟悉美國打擊習性 7局下傷退成關鍵

2019-11-15 16:03

12強／全壘打只差幾公分 王勝偉檢討自己跑壘

2019-11-15 15:53

12強／吳昇峰「非常棒」 洪總稱讚好比賽

2019-11-15 15:28

影／洪一中：換捕手局勢轉變

2019-11-15 14:47

12強Live／美國逆轉兩分砲令國人心碎 中華2:3落敗陷淘汰危機

2019-11-15 13:35

12強／吳志揚樂當空中飛人 單周飛日本3趟

2019-11-15 12:43

12強／前獅隊打教轉任美教練 讚中華隊有天賦

2019-11-15 11:29

12強／雙王牌相惜 江少慶讚張奕有天賦

2019-11-15 11:03

12強／飛球注意！ 白天在東蛋 屋頂吃球更明顯

2019-11-15 00:36

12強／中華對美、澳都要贏 才能續保爭冠機會

2019-11-15 00:34

12強／要為中華隊省牛棚 吳昇峰：撐越久越好

2019-11-15 00:26

12強／後勤團隊辛勞 總教練洪一中盼國內給鼓勵

2019-11-14 20:29

12強／雙投機場險卡關 中職：與經紀公司溝通落差

2019-11-14 18:39

12強／對南韓關鍵戰 日本岸孝之有望先發

2019-11-14 18:29

12強／王威晨隔12年再踏進東京巨蛋 還是很新鮮

2019-11-14 17:29

12強／對戰TQB有差 陳鴻文對南韓當1：0去投

2019-11-14 16:01

12強／美國先發出爐 推運動家新秀對決吳昇峰

2019-11-14 15:59

12強／警戒高飛球 東京巨蛋留意白屋頂

2019-11-14 15:50

12強／終於輪到我了 吳昇峰：死也要死在投手丘

2019-11-14 15:37

影／12強吳昇峰先發：壓低球路抑制美國火力

2019-11-14 15:29

12強／好投被歐力士注意 張奕看新聞才知道

2019-11-14 15:19

12強／聽到台灣球迷應援 王柏融：一定開心

2019-11-14 15:19

12強／日本對美也派側投 吳俊良：可以借鏡

2019-11-14 14:54

12強／抗美防長打 中華隊推側投吳昇峰先發

2019-11-14 12:25

12強／寧不要提前晉級！拒幫韓加油 日球迷：盼台灣打奧運

2019-11-14 11:25

12強／對中華沒退路 美教頭：會是競爭激烈比賽

2019-11-14 11:10
看更多

熱門文章

12強Live／美國逆轉兩分砲令國人心碎 中華2:3落敗陷淘汰危機

2019-11-15 13:35

12強／南韓前進奧運 中華隊只能拚6搶1資格賽

2019-11-15 21:40

12強／吳昇峰由勝轉敗 講到痛處幾乎落淚

2019-11-15 15:20

12強／中華隊確定打6搶1 前進奧運之路更艱辛

2019-11-15 21:42

12強／吳昇峰好投不敵美國 拚四強未完全絕望

2019-11-15 13:42

NBA／失業人生畫句點？沃神爆安東尼將簽約拓荒者

2019-11-15 10:23

12強／南韓教頭向國民道歉 洪一中感同身受

2019-11-15 11:37

12強／複賽最終戰拚澳洲 洪一中點名胡智為先發

2019-11-15 14:49

NBA／喬治新季首戰繳33分 快艇仍不敵鵜鶘吞二連敗

2019-11-15 11:49

12強／想闖奧運剩一條路 擊敗澳洲且南韓2連敗

2019-11-15 15:03

12強／就差一顆球 胡金龍：這就是棒球

2019-11-15 15:49

12強／全壘打只差幾公分 王勝偉檢討自己跑壘

2019-11-15 15:53

影／洪一中：換捕手局勢轉變

2019-11-15 14:47

12強／中華隊如果有17日 江少慶準備好登板

2019-11-15 10:12

ATP年終賽／不敵費德勒 約克維奇送納達爾登年終球王

2019-11-15 07:51

NBA／喬治復出自評狀況糟 瑞佛斯：他就像無縫接軌

2019-11-15 16:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

NBA／湖人開季11戰9勝 布萊恩時代後最佳

2019-11-15 00:44

NBA／菜鳥志氣高 八村壘：最想暴扣的球員是詹皇

2019-11-15 11:25

12強／「墨韓戰」牽動台灣命運 勝隊爭冠且取奧運門票

2019-11-15 16:55

NBA／本季重返NBA？安東尼：百分之2000

2019-11-15 09:29

NBA／爭助攻王頭銜？詹姆斯：為隊友製造機會更重要

2019-11-15 09:55

NBA／公鹿雙雄聯手擊退公牛 安戴托昆波紀錄直追賈霸

2019-11-15 14:19

NBA／唐西奇大三元無用 獨行俠對尼克再嚐輸球滋味

2019-11-15 14:22

12強／前獅隊打教轉任美教練 讚中華隊有天賦

2019-11-15 11:29

NBA／德羅展續約無進展 美媒曝魔術有興趣交易搶人

2019-11-15 10:41

NBA／熱火客場輕取騎士 2013年來最佳開季

2019-11-15 10:30

12強／吳昇峰「非常棒」 洪總稱讚好比賽

2019-11-15 15:28

MLB／小史、瑞登想留國民？波拉斯：他們待得很舒服

2019-11-15 07:51

NBA／從選秀噓到重返紐約 尼克球迷冷酷對待前主將

2019-11-15 14:23

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

NBA／下半場全面熄火 籃網崩盤不敵金塊吞3連敗

2019-11-15 15:12

NBA／受羅斯啟發堅持不懈 戴維斯：曾一度想放棄籃球

2019-11-15 14:15

MLB／偷暗號影響貝爾川飯碗？大都會：靜待調查

2019-11-15 07:52

MLB／斬斷葉力奇連霸 道奇貝林格收國聯MVP

2019-11-15 08:04

MLB／提前關機沒差 楚奧特抱回第三座美聯MVP

2019-11-15 08:47

圖輯／12強洪一中肯定吳昇峰 可惜打線熄火

2019-11-15 16:50

NBA／樂觀看待手傷缺陣 海瓦德：比起上次微不足道

2019-11-15 10:21

NBA／快艇首秀繳33分 喬治：不滿意但返賽場感覺很好

2019-11-15 13:46

12強／張進德熟悉美國打擊習性 7局下傷退成關鍵

2019-11-15 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top