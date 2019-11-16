12強／韓國成第3支奧運隊伍 總教練金卿文：責任感很重

2019-11-16 00:29 中央社 東京15日電



南韓隊總教練金卿文。聯合報記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 世界12強賽韓國隊以7比3擊退墨西哥，確定與日本隊晉級決賽，成為第3支東京奧運的隊伍，總教練金卿文表示，打進奧運的責任感很重，希望剩下2場對日本也能打出好比賽。

2020年東京奧運總共有6支球隊，除了地主國日本隊、歐非資格賽冠軍以色列，還有2席會從世界12強賽產生，分別是美洲區最高名次，以及亞大區最高名次。明年3月的美洲區資格賽會產生1個名額，最後就是預計於明年4月1日至5日在台中舉行的「6搶1」奧運最終資格賽。

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12強複賽已經進行至倒數第2天，中華隊今天以2比3不敵美國隊、韓國隊則是以7比3擊退墨西哥，比較對戰關係後，提前確定由日本、韓國晉級決賽；而中華隊無緣季軍戰，因此韓國也順勢搶下奧運門票，台灣只能拚6搶1資格賽。

賽後韓國隊總教練金卿文表示，「這段期間責任感很重，現在終於比較輕鬆了，我們會按照約定，接下來帶著力量和日本對決，打出好的比賽。」今天對墨西哥敲出關鍵清壘3打點安打的金賢洙也表示，能打進奧運非常開心，剩下的比賽會盡全力。

金卿文曾於2008年北京奧運帶領韓國隊奪下金牌，他指出，原本沒有預想到會再度擔任國家隊總教練，「我想稱讚教練團和選手們，希望相隔12年後，能於明年的東京奧運再度拿下好成績。」（編輯：張佑之）1081115