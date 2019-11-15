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12強／張進德熟悉美國打擊習性 7局下傷退成關鍵

2019-11-15 16:03聯合新聞網 綜合報導

捕手張進德腿部不適退場。特派記者侯永全/攝影
捕手張進德腿部不適退場。特派記者侯永全/攝影
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世界12強賽賽程

中華隊今天在12強賽對上美國，以2:3惜敗，7局下出現換補插曲，先發的張進德因腳抽筋而提前退場，換上先前對韓國攻守俱佳的高宇杰。

此役對美國，中華隊陣容進行微調，二壘手由郭嚴文取代林立，捕手改由張進德代替高宇杰出任先發。高宇杰先前對南韓之戰4打數2安打，另有1打點，是中華隊贏球功臣之一。

今天高宇杰沒有先發，洪總在賽前解釋，「張進德在亞錦賽曾經跟吳昇峰搭配過，對他比較了解，同時阿德在美國打拚多年，對美國打者習性相當了解。」

張進德與先發投手吳昇峰搭配下，僅讓美國隊在首局敲回1分，中華隊在3局追平，6局以胡金龍的陽春砲超 前。

來到7局下在美國隊2人出局、一壘有人時，張進德卻因腳抽筋不得不退場，由高宇杰接替蹲捕，接著面對美國第六棒打者若克，就被敲出2分砲逆轉戰局，中華隊在8、9局打不進分數，最終以1分惜敗美國。

世界棒球12強棒協

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