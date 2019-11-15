12強／飛球注意！ 白天在東蛋 屋頂吃球更明顯

2019-11-15 00:36 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 蘇志畬 ／東京報導



中華隊昨在東京巨蛋人工草皮上伸展筋骨暖身。 特派記者侯永全／攝影 分享 facebook 世界十二強棒球賽中華隊有半數球員曾在東京巨蛋出賽，昨天仍抓緊官方練習時間適應場地，旅日野手王柏融、隊長胡金龍、捕手林泓育都認為，面對東京巨蛋的白色屋頂要特別留意飛球的守備，尤其中華隊複賽剩下兩戰都是中午開打，屋頂吃球問題更明顯。

今年轉戰日職火腿隊的王柏融，因部分主場在東京巨蛋，已出賽過七場，打擊率四成○九，除了點出白色屋頂問題外，也指出草皮差異，雖然千葉球場同為人工草皮，但硬度較軟，「台灣球員比較不熟悉，就跟我當初剛來日本一樣，但短期賽還是要盡快去適應。」

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胡金龍上一次在東京巨蛋出賽已是二○○六年經典賽，他認為球場沒有太大改變，外野守備練習時也注意到白色屋頂狀況，他說：「白天比賽比較亮一點，跟球要跟到最後。」

林泓育在二○一三年經典賽曾在東京巨蛋先發蹲捕，這次回到熟悉場地，他認為燈光以及白色的屋頂，是野手在守備飛球時要特別注意的環節，「到哪裡都一樣是一場比賽，就看怎麼在短時間去適應。」

十二強複賽在日本舉行，但中華隊彷彿有地主優勢，對墨西哥、南韓兩場比賽，球迷人數跟加油聲都壓倒對手，接下來對美國、澳洲預期也是如此，在日本球場聽到熟悉的台灣應援聲，王柏融說：「一定很開心，但站上打擊區，就是專注在面對投手。」