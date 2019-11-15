12強／要為中華隊省牛棚 吳昇峰：撐越久越好

2019-11-15 00:26 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 蘇志畬 ／東京報導



中華隊今中午出戰美國隊，推派吳昇峰先發。 特派記者侯永全／攝影 分享 facebook 中華隊今天中午十一時要在東京巨蛋與美國隊進行複賽第三戰，考量球場特性，總教練洪一中排出側投先發，接獲任務的吳昇峰是十二強棒球賽首次登板，可能也是本屆最後一次，他以五局為目標，希望為中華隊節省牛棚人力，「就算死也要死在投手丘上。」

預賽結束後，中華隊就設定由吳昇峰先發對美國，洪總認為，東京巨蛋容易形成長打，對上本屆敲出十三轟、長打率五成二九的美國，期盼吳昇峰的下墜球路能夠抑制火力。

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吳昇峰在抵達日本後接獲通知，讓自己處於備戰狀態，也持續研究對手，對於初登板他有強烈決心，吳昇峰說：「命只有一條，要死也要死在投手丘上，當然是站在上面越久越好，再交給後面的投手。」

吳昇峰今年對過兩次美國球隊，交流賽面對美國大學明星隊五局無失分、荷蘭港口盃對決美國代表隊七點二局無失分，不過實力有落差，十二強美國隊有七名小聯盟百大新秀、四人在大聯盟出賽過，吳昇峰表示：「球路偏高基本上留不住，只能盡量把球路壓低。」

吳昇峰過去在東京巨蛋當觀眾，這是第一次踏進巨蛋草皮，他坦言心態像是小學生遠足一樣，但重點放在今天的比賽，昨天練習時也上投手丘試踩高度，吳昇峰說：「投球的位置、距離永遠不變，球場也不會變，會變的只有人。」

十二強複賽還有四場賽事，中華隊如果擊敗美國，接下來的八種不同對戰勝敗結果，有四種能夠取得奧運門票；假若輸球，必須要自己擊敗澳洲加上南韓二連敗，才能靠對戰優質率打進季軍戰，續保爭取奧運資格的機會。

美國則推出運動家右投丹西先發，丹西在今年母隊新秀榜排第廿四，在三Ａ出賽廿場、防禦率五點三八，預賽對多明尼加隊僅投二點一局，被敲一安，有一次三振、三次保送，失兩分非自責。