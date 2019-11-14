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12強／雙投機場險卡關 中職：與經紀公司溝通落差

2019-11-14 18:39中央社 東京14日電

立委爆料差點有球員因役男身分出不了國，中職秘書長馮勝賢今天表示，主因是與林凱威和...
立委爆料差點有球員因役男身分出不了國，中職秘書長馮勝賢今天表示，主因是與林凱威和林鋅杰的經紀公司溝通上有落差。 聯合報系資料照
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世界12強複賽正在進行，不過立法委員許毓仁昨天爆料，差點有球員因役男身分出不了國，中職秘書長馮勝賢今天表示，主因是與林凱威和林鋅杰的經紀公司溝通上有落差，其他役男有事先申請。

12強中華隊目前在東京打複賽，立法院教育及文化委員會昨天審查109年度行政法人國家運動訓練中心預算案，中國國民黨籍立法委員許毓仁質詢時指出，中華隊9日搭機準備前往日本時，有球員卡在機場，差點無法出國比賽。

體育署副署長王水文表示，因為該球員具學生及役男身分，他強調，「這部分沒做好，絕對會改進」。

體育署競技運動組組長洪志昌指出，可能因為中職首度組訓，未注意到相關程序，加上該名旅外選手向中職回報，經紀公司有向內政部申請，但內政部並未收到資料，入關後發現問題後，有立即協調經紀公司儘速辦理。

中華職棒秘書長馮勝賢今天回應，卡在機場的球員為林鋅杰、林凱威，他們是役男身分，不過出國前他們各別的經紀公司指出，林凱威有美國的工作簽證，而林鋅杰則有學生簽證，並不會有出入境問題，所以就沒有特別處理，但要出境時移民署查不到他們的資料。

馮勝賢指出，中華隊除了林凱威、林鋅杰，張奕和高宇杰也是役男身分，不過有事先幫他們2人處理役男事項。當時在機場卡住時，馮勝賢說有尋求幫助，先讓2名球員可以順利出國，資料後續會補上，回程不會有這個問題。

世界棒球12強棒協

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