12強／王威晨隔12年再踏進東京巨蛋 還是很新鮮

2019-11-14 17:29 中央社 東京14日電



王威晨是生平第2次踏進東京巨蛋，上次已經是12年前。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

世界12強中華隊今天為練球日，王威晨表示，這次是生平第2次踏進東京巨蛋，上次已經是12年前，還是感到非常新鮮；他還說，前幾天能對決強力左投金廣鉉覺得很難得，也很幸運敲出安打。

中華隊今天在東京巨蛋練球，王威晨表示，這次是人生第2次來，不過上一次已經是12年前、還是高一時的事情。他回憶，當時打謝國城盃入選中華隊，本來要去委內瑞拉比世界盃，不過當地在內戰，比賽被迫取消，後來改到東京巨蛋比交流賽。

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王威晨說，由於統一獅為2007年中華職棒總冠軍，來東京巨蛋比亞洲職棒大賽，他笑說：「就來當觀眾，隔天換我們比賽，印象很深刻是，那時我也是守三壘，因為沒有在人工草皮比賽過，球已經穿越了我還撲下去。」

隔12年後再度來到東京巨蛋，王威晨表示，「還是很新鮮，因為已經忘記那時候的感覺，只有一點點印象」。

王威晨上一場對韓國時，從開路先鋒改打第7棒，不過面對左投金廣鉉，第一個打席就敲出安打，之後還有犧牲觸擊、保送等貢獻。他今天說：「金廣鉉是非常有名的投手，上去打的時候，前幾球是真的質量不錯，但也因為這樣，激發了我們全隊更想要去突破。」

王威晨表示，很難得有機會能跟這種高水準的投手對決，「運氣不錯，敲了一支安打，那顆是卡特球，由於他是左投，那天只有我跟柏融是左打，上去打時看不到他的動作，投出來才看得到球，但就趕快調整，提早準備」。