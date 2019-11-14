12強／當生涯最終戰 吳昇峰：死也要死在投手丘

2019-11-14 15:37 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 蘇志畬 ／千葉即時報導



世界12強棒球賽複賽對美國隊之戰，中華隊推出業餘側投吳昇峰先發。 特派記者侯永全／攝 分享 facebook

棒球12強賽最新賽程與比分

在世界12強棒球賽首次登板，對上美國隊投手吳昇峰不僅把這場當成最後一場，而且是生涯最後一場去投，希望幫中華隊盡量吃下局數，吳昇峰說：「就算死也要死在投手丘上。」

中華隊在預賽結束後就設定由吳昇峰對上美國隊，他也在抵達日本後接到教練團通知，吳昇峰先開玩笑說：「終於輪到我了。」但對於初登板有著強烈決心，吳昇峰說：「命只有一條，要死也要死在投手丘上，當然是站在上面越久越好，再交給後面的投手。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

吳昇峰今年才對決過美國NCAA明星隊，以及荷蘭港口盃的美國代表隊，不過陣容不同，12強美國隊七名小聯盟百大新秀、四人今年曾在大聯盟出賽，吳昇峰表示：「等於是3A明星隊，力量、體型就不用說了，只要球路偏高，基本上留不住，只能盡量把球路壓低。」

不過也因早早得知對手，吳昇峰一直處於備戰狀態，距離開賽剩下不到24小時，他打算再複習一下對手打擊習性、觀看情蒐影片，增強記憶，「場上不用想太多，記好對方的背號、長相就好。」

吳昇峰過去來過東京巨蛋當觀眾，這是第一次踏進巨蛋草皮，他的心態像是小學生遠足一樣，「原來這就是東京巨蛋。」但目前重點放在明天的比賽，也上投手丘試踩高度，吳昇峰說：「位置距離永遠不變，會變的只有人。」

中華隊江少慶、張奕在複賽都繳出好投，吳昇峰說：「我不像雙王牌那樣，球路、球速表現都非常突出，我們性質不一樣，我只要照我自己的方式去應對，能投得夠久就好。」

中華隊繼續連勝，有機會一舉拿下奧運門票，扛起重任的吳昇峰說：「只想完成一場好比賽，現在有機會把韓國排除在奧運資格之外，希望能把他們逼到絕境，贏韓國大家很開心，拿下奧運資格會更開心，我想球迷也是，希望能有更多人關心棒球，包括業餘棒球。」