12強／寧不要提前晉級！拒幫韓加油 日球迷：盼台灣打奧運

2019-11-14 11:25 聯合新聞網 綜合報導



日本13日擊敗墨西哥，目前兩隊戰績並列第一。 法新社 分享 facebook

世界12強賽賽程

攸關2020東京奧運資格的世界12強棒球賽，目前戰況混沌，複賽6支球隊都仍有挺進最後一天決賽的機會。地主日本隊暫以3勝1敗與墨西哥並列第一，最快明（15）日就能靠韓國擊敗墨西哥，提前挺進冠軍戰，然而卻有不少日本球迷不希望看到這種劇本，因為除了不想看韓國贏球，更怕台灣打不進奧運。

原本獨居首位的墨西哥，在昨天輸給日本後，兩隊戰績打平。日本媒體「日刊Sports」報導，目前以日本、墨西哥、韓國和台灣等4隊較有機會進入冠軍賽，複賽剩下1場比賽的日本，若能在16日贏韓國，將以第1名之姿爭冠，但只要墨西哥明天輸球，不論16日勝敗，都能挺進冠軍賽，反之若是韓國輸球，則要等到16日才能確定結果。因此韓國贏墨西哥，對日本來說是最有利的情況。

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雖然如此，日本網友卻不太情願幫韓國加油。日韓在棒球場上向來是世仇，兩國爆發貿易戰衝突後，雙方嫌隙更深，因此在日本雅虎討論區的網友，不但完全不掩飾對韓國隊的厭惡，還不忘幫台灣加油，「比起日本能否奪冠，奧運資格是否由台灣拿下，而非韓國，這件事更讓人擔心」、「只要討人厭的韓國對墨、日連敗，台灣接下來全勝就萬事OK了。明天要幫墨西哥加油」、「日本排名怎樣都無所謂，只要台灣比下韓國、拿到奧運門票就好了」、「最理想的狀態是日本晉級、韓國淘汰。墨西哥加油，擊敗韓國。然後台灣也加油，排名要領先韓國」、「討厭連續對上韓國，希望奧運能讓台灣參加」、「期待日本與台灣爭冠」。

不過看到這種「台日友好」的場面，部分台灣球迷的想法卻很實際，PTT棒球板的網友表示，「他們有門票了，比起冠軍這事情可能更不爽韓國」、「韓國不見，奧運直接就少一個強敵」、「單純就台灣比較好打」、「就只是討厭韓國人而已」。

中華隊拚奧運門票必須排名贏過韓國和澳洲，目前戰績為1勝2敗，明後天將分別對上美國和澳洲，直接拿下2勝對戰局最有利。