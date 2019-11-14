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中華隊完封韓國！專業球評解釋：棒球情蒐，是怎麼回事？

2019-11-14 08:01商業周刊 陳慶徽／商業周刊

張奕在世界12強賽先發兩場共投13.2局無失分，不僅是本屆最佳，還超越上大谷翔平...
張奕在世界12強賽先發兩場共投13.2局無失分，不僅是本屆最佳，還超越上大谷翔平在上屆的13局無失分紀錄。 特派記者侯永全／攝影
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摘要

1.中華隊昨（12）日在世界12強棒球賽完封韓國，除了選手的好表現，背後還有一群居功厥偉的情蒐功臣。

2.情蒐，已經是各個球隊想取勝背後不可或缺關鍵要素，如何讓選手可在場上迅速做出正確判斷，就是情蒐人員的最大任務。

3.科技的進步，讓情蒐可以掌握的數據，從投手的球速，到出手的角度，都可以精密測量來出來。

每天3分鐘，看一則時事，長一個知識。

中華隊贏韓國了！12日晚間，中華隊在世界12強棒球賽以7：0的比數完封勁敵韓國，總教練洪一中在賽後指出，這場比賽贏得一點也不僥倖，除了選手的好表現，洪總口中的「不僥倖」，很大一部分必須歸功背後的情蒐團隊。

在中華隊6日擊敗委內瑞拉，確定搶進六強複賽行列時，投手教練在受訪時便曾點出，情蒐團隊的用心，是本次中華隊贏球背後的一大幕後功臣。

「情蒐」在激烈的球賽中，有多重要？

世界棒壘球聯盟亞洲特派、同時也是球評的王雲慶表示，在棒球的數據蒐集領域，有兩個關鍵角色，一個是球探、一個就是情蒐：

前者要發掘的，是選手的優點；

後者，則是要盡力找出敵手的缺點。

掌握敵人的缺點，就是在一支球隊想要贏球，必須做的基本功之一。

情蒐，目的是理解選手的「慣性」

王雲慶解釋，情蒐團隊通常都是兩人一組，由一個懂棒球技術的退役球員或教練，搭配一個懂數據的分析角色，前往各地進行情蒐任務，蒐集指標球員的比賽數據以及影片，並進行事後分析。

但，一個好的情蒐人員，需要做得更多。

王雲慶舉例，針對同一個投手，球評可能會說「這人球路很犀利」；但，若換作是情蒐人員，他提供給選手的資訊，需要細膩到掌握對手每個情境組合下的可能反應，例如「壘上有人、球數領先時，這投手會怎麼投球」。

巨量的數據、影片分析，到了棒球場上，就必須濃縮成一個關鍵指令，才有價值。

他表示，像是打擊者上場，必須在很短的時間內做出打擊策略判斷，而這時，就必須依靠情蒐團隊提供的簡化指令，選擇出棒時機，讓打擊者能迅速找到對方弱點，「一棒擊沉對手」！

「選手還是一個慣性的動物。」王雲慶說，多數的情蒐，就是看準了選手在球場上的慣性，經過大數據分析，進一步為選手找出最佳的突破得分機會。

除了今年表現優異的情蒐團隊，早在2008年，統一獅於亞洲職棒大賽上，擊敗韓國職棒冠軍SK飛龍時，當時的團隊成員之一、現任中華職棒秘書長的馮勝賢便曾指出，當年的勝利，情蒐人員也居功厥偉，當時的總教練呂文生也曾公開肯定情蒐對球隊帶來的幫助。由此可見，好的情蒐，幾乎等於先拿下一半的贏球門票。

情蒐的極致，整場比賽能變成數據

「現在其實是科學的作戰！」前中華隊總教練謝長亨指出，現在的技術，已經可以透過儀器捕捉，把一整場的比賽細節全都在電腦3D建模，而這些，都可幻化為球隊可以參考的數據材料。

從教練的角度出發，謝長亨表示，現在的情蒐數據，已經細到連投手投球的轉速、打者擊球的精確角度都能即時掌握。這不僅可成為研究對手的資料，同時也是自家選手在訓練時，可倚靠的數據。

情蒐之外，靠的是現場的調整調度

王雲慶指出，再好的情蒐，能否發揮作用，仍需要搭配教練團與球員的臨場表現。

本次中華隊另外受關注的一點，就是前旅美好手王建民，以及剛退休的「恰恰」彭政閔都加入教練團，為中華隊增添不少「星度」。

球評潘忠韋指出，王建民對於美國職棒系統的了解、對於旅外球員的現況掌握，以及在壓力龐大的國際賽場上，如何協助投手即時調整，都是他的加入對團隊加分的地方。此外，彭政閔擔任國手時期豐富的大賽資歷，就是他可以分享給球員的寶貴資產。

本次情蒐團隊的完整資蒐，成為了中華隊最大的後盾，而雖然贏了勁敵韓國，要前進2020東京奧運，接下來面對美國與澳洲的兩場比賽，仍有不能輸的壓力。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

世界棒球12強棒協洪一中委內瑞拉中華隊統一獅SK飛龍謝長亨王建民彭政閔

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