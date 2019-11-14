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12強／棄打從投成功機率極低 張奕變身太神奇

2019-11-14 07:00Ramos

十年寒窗無人問，一舉成名天下知，相信這是此刻張奕野球人生最真實寫照。

張奕棒球路走來坎坷，國中畢業赴日求學打球，最大心願是打進甲子園，但高校三年事與願違，畢業後以野手身份投入日本職棒選秀落榜，選擇進大學沉潛，2016年大學畢業以育成選手身分加盟歐力士，就此一帆風順嗎？當然不是。

我國旅日棒球好手張奕（右）出身陽家班，熱愛棒球的他，國小就在台北讀書打球。 圖／...
我國旅日棒球好手張奕（右）出身陽家班，熱愛棒球的他，國小就在台北讀書打球。 圖／張正昌提供
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守外野的張奕打擊持續不見起色，去年季中他評估，球季結束有可能因沒表現而遭釋出，此時投手教練試探性問他要不要「棄打從投」，他絲毫沒猶豫就答應了，因為張奕清楚得很，如果不做改變就會被環境淘汰。

經過一年多一點時間，張奕「棄打從投」竟然成效斐然，不但在8月就拿下日職一軍首勝，還在12強賽對委內瑞拉和南韓連兩場好投奪勝，寫下不可思議的灰姑娘傳奇，別忘了，一年前若他還是外野手，現在可能早已消失在日本職棒圈。

當然，張奕成功絕非偶然，除了自身刻苦努力，上天賦予的天分自然是少不了的，不管在台灣還是日本，三級棒球張奕持續有在投球，而且具備不錯的球速和協調性，成為他改練投手最大利器。

台灣一般旅日球員稍微被改變姿勢，表現就會大受影響，張奕是直接被改為投手，短時間內...
台灣一般旅日球員稍微被改變姿勢，表現就會大受影響，張奕是直接被改為投手，短時間內就有優異表現，實在是不可思議。 特派記者侯永全／攝影
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評價張奕「棄打從投」是否成功，時間必須要拉長遠來看，現在論成敗還太早，不過，至少到目前為止還算成功，明年日職新球季他的表現令人矚目，相信歐力士會給他更多機會；相反地，如果張奕當初加盟豪門球隊巨人、阪神或軟銀，即使他「棄打從投」了，也絕對不會有像在歐力士這麼多先發機會。

進職棒「棄打從投」到底有多困難？至少中職30年來完全沒有成功的例子，不像「棄投從打」還有好幾個成功案例。早期像陳文賓「棄捕從投」，一度在投手丘投出一片天，2001年出賽15場其中11場先發，投了75.1局，戰績3勝5敗、防禦率4.42，最快球速飆到150公里，隨後又棄投從打，還拿到全壘打王，算是投打都有實績的「練武奇才」，此外，沒了。

陳文賓當投手拿過3勝，重新當打者後又拿過全壘打王，在中職已是非常少見的特例。 聯...
陳文賓當投手拿過3勝，重新當打者後又拿過全壘打王，在中職已是非常少見的特例。 聯合報系資料照片
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無論是外野手郭健瑜(一軍投69場，戰績2勝4敗、防禦率5.46)，還是捕手陳智弘(一軍投3場、防禦率9.00)，或是內野手黃志祥(一軍投2場、防禦率3.00)，他們多半是打擊遭遇瓶頸，或是球隊有投手需求才短暫轉行，最終命運還是各自回歸老本行。

洪宸宇也是著名的例子，他在台中高農、文化大學都是投打二刀流，進職棒加盟桃猿前兩年專攻打擊，但出賽機會有限，後來「棄打從投」，至今在一軍出賽77場，戰績4勝8敗、防禦率6.31，表現不算理想。

林哲瑄也是如此，雖曾短暫以外野手身分上到大聯盟，不過打擊不佳一直是罩門，2014年加盟遊騎兵決定「棄打從投」，創旅外球員先例，結果林哲瑄該季在遊騎兵新人聯盟出賽14場都是後援，戰績1勝1敗2救援、防禦率5.84，飆速153公里，球季結束他向球團表達想要回去當外野手的想法，不久就遭釋出，後來返台發展。

林哲瑄在遊騎兵小聯盟時曾經棄打從投，總計14局投球還能送出15次三振，但失掉8分...
林哲瑄在遊騎兵小聯盟時曾經棄打從投，總計14局投球還能送出15次三振，但失掉8分，改造經驗並不成功。 聯合報系資料照片
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其實在美職小聯盟體系「棄打從投」的例子實在太多了，12強賽波多黎各對台灣之戰的先發投手克魯茲(Fernando Cruz)就是一例，大多都以失敗收場，淹沒在茫茫人海當中。

不過也有少數極為成功的案例，「蝴蝶球大師」魏克菲爾德(Tim Wakefield)、著名終結者霍夫曼(Trevor Hoffman)原本都是內野手，後來兩人「棄打從投」開啟璀璨棒球生涯，人生逆轉勝。

世界棒球12強張奕林哲瑄

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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