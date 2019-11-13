親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

12強／慘敗台灣遭終止連勝 南韓網友衝擊竟這麼大

最新！民進黨不分區立委完整名單出爐 游錫堃列第八

運動筆記2019 紐約馬拉松：那天，在秋葉落下之後。人生初半馬-我在田中馬拉松初半馬訓練營的最終章 !
健行筆記[筆記] 米亞桑Ｘ百岳 迷途自處講座重點整理-2019台大場0926-1003 南二段 走走停停 只為揭開面紗下的美麗
NBA賽事精華- 老鷹 vs. 金塊 (11月13日)賽事精華- 拓荒者 vs. 國王 (11月13日)

12強／慘敗台灣遭終止連勝 南韓網友衝擊竟有這麼大

2019-11-13 20:49聯合新聞網 綜合報導

中華隊世界12強棒球賽原本打擊不振，變陣後對上打出四連勝的南韓隊，中華隊全場揮出...
中華隊世界12強棒球賽原本打擊不振，變陣後對上打出四連勝的南韓隊，中華隊全場揮出十一支安打，也是首次讓韓職菁英組成的國家隊在國際賽被完封。 中央社
分享
中華隊世界12強棒球賽原本打擊不振，變陣後對上打出四連勝的南韓隊，中華隊全場揮出十一支安打，也是首次讓韓職菁英組成的國家隊在國際賽被完封。全台球迷感動不已狂洗版臉書社群，對比南韓網友則是衝擊很大，除了批評投打都亂七八糟，也稱讚「台灣所有部分都做得很好，我們都比不上」，韓媒標題更以「恥辱」形容。

韓媒報導指出，除了日本，台灣也是一定要贏的隊伍，尤其1992年韓台斷交後，台灣運動員不論什麼項目，只要碰上韓國隊就會燃起鬥志硬拼到底。但此次在國際大賽中創下13連勝的總教練金卿文領軍的韓國隊，卻栽給中華隊。

PTT網友昨（12）日發文爆掛韓國網友的反應，「一堆留言都說現在還有人在看棒球？這次輸了韓國衝擊真的有大XDDD」，並整理出南韓人在韓媒新聞底下的留言，指責球員「投打都亂七八糟」、「X的只領錢不會打球」、「真想念四號打者李大昊，朴秉鎬真的不行」、「以前棒球選手身材都很精實，最近選手怎麼都肚子晃來晃去...？」，更有人覺得「有種國家都搶走的感覺」。

還有南韓球迷評判「今日敗因是一局時錯過機會，一局時對方的先發可以下場的說。KBO選手自己能體會泡沫化就好了」、「輸也是有可能的，但身為國家代表的選手們，這麼意志消沉，無視來加油的粉絲。不想打的話，當初挑選時可以拒絕」、「現在足球是流行，把棒球場換掉吧， 改成足球或籃球場」。

南韓網友也大讚變陣後的中華隊「台灣所有部分都做得很好，我們都比不上，台灣分析的很讚。韓國可以快點換血嗎？金廣炫都12年了」、「不要輕視台灣的棒球實力」、「連續兩次輸給台灣，實力真的不行」、「韓國靠著古巴、美國、加拿大、智利一路晉級。最終遇到水準齊全的亞洲隊伍，就垮掉了」。

台灣網友則紛紛議論，「韓國輸崩潰」、「肚子晃來晃去是啥啦XD，有嗎？」、「身材就日本管理的最好」、「韓國還有足球，我們只有棒球啊」，還有人認為南韓網友的回應有種熟悉感，「跟台灣一樣酸XDD」、「X的只領錢不會打球這句好台灣XD」。

南韓「東亞日報」13日在體育版頭條以「金廣鉉崩潰－－台灣棒子好厲害」為標題報導，...
南韓「東亞日報」13日在體育版頭條以「金廣鉉崩潰－－台灣棒子好厲害」為標題報導，1992年韓台斷交後，台灣運動員不論什麼項目，只要碰上韓國隊就會燃起鬥志硬拼到底。中央社
分享

世界棒球12強棒協

相關新聞

12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

2019-11-13 18:10

12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

2019-11-13 10:49

12強／澳洲也不示弱拔美國 台、美、澳戰局混沌

2019-11-13 14:14

12強／張奕13.2局未失分 破上屆大谷13局紀錄

2019-11-13 12:08

12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

2019-11-13 08:07

中華隊漂亮完封韓國 球員、教練、情蒐功不可沒

2019-11-13 07:00

12強／慶賀中華贏南韓 日本網友：正義必勝

2019-11-13 11:17

12強／左、右打靈魂調度 中華隊奇襲南韓奏效

2019-11-13 09:00

12強／遭中華隊打退場 金廣鉉：今年最糟表現

2019-11-13 07:56

12強／中華7:0完封南韓 保住挑戰東奧門票機會

2019-11-13 00:34

12強／燃燒112球 張奕延續無失分紀錄

2019-11-13 00:06

12強／胡金龍帶頭衝 陳俊秀放鬆開轟

2019-11-13 00:06

12強／先發7右打 轟垮南韓王牌左投

2019-11-13 00:06

12強／對韓勝差最大一戰 球迷沸騰

2019-11-13 00:38

12強／南韓遭中華隊重創 媒體開始擔心奧運之路

2019-11-13 18:30

12強／只被墨西哥敲1安 日本3：1奪第3勝

2019-11-13 21:15

12強中韓大戰哪段最讓人感動？鄉民淚推張奕「這一幕」

2019-11-13 20:00

出身陽家班從小愛棒球 張奕兒時打球萌樣曝光

2019-11-13 16:23

12強／立委爆役男球員出國曾卡關 體育署：改進

2019-11-13 13:39

12強／夢到大白馬 張奕父親：相信兒子有好表現

2019-11-13 12:54

12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

2019-11-13 12:07

12強／墨複賽全勝 美開轟數稱王

2019-11-13 00:44

12強／引導投手完封 高宇杰滿意自己表現

2019-11-12 23:32

12強／南韓遭中華隊重創 金卿文：各方面都輸

2019-11-12 23:30

12強／中華隊擊敗南韓 辜仲諒頒370萬立即獎

2019-11-12 23:27

12強／扮火車頭撞倒南韓 胡金龍：還有兩戰關鍵

2019-11-12 23:22

12強／重創南韓 洪一中：贏得一點都不僥倖

2019-11-12 23:22

12強／曾豪駒提醒 陳俊秀開轟找回手感

2019-11-12 23:00

12強／擊敗韓國隊 蔡總統：謝謝台灣英雄

2019-11-12 22:41

12強／美國連5戰開轟 4:3勝日本奪複賽首勝

2019-11-12 21:46

12強／中華隊完封勝南韓 一級賽事第一次

2019-11-12 21:41

12強Live／陳鴻文再見三振 中華砲打韓國7:0奪複賽首勝

2019-11-12 21:38

12強／對決中華隊3大戰役 金廣鉉最短局數退場

2019-11-12 20:09

12強／後援2.1局無失分 王躍霖想再提升球速

2019-11-12 18:28

12強／用行動替中華隊加油 張正偉：現場看球更刺激

2019-11-12 18:25

12強／對蘇智傑有信心 曾豪駒：只差一支安打

2019-11-12 17:51

12強／扛起第一棒 胡金龍：先想辦法上壘

2019-11-12 17:31

12強／中華隊打線失靈 洪一中想到頭都快破了

2019-11-12 17:27

12強／墨西哥雙轟完封澳洲 複賽3勝暫居第一

2019-11-12 14:00
看更多

熱門文章

12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

2019-11-13 12:07

12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

2019-11-13 10:49

12強／中華隊擊敗南韓 辜仲諒頒370萬立即獎

2019-11-12 23:27

12強／重創南韓 洪一中：贏得一點都不僥倖

2019-11-12 23:22

12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

2019-11-13 08:07

12強／南韓遭中華隊重創 金卿文：各方面都輸

2019-11-12 23:30

12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

2019-11-13 18:10

中華隊漂亮完封韓國 球員、教練、情蒐功不可沒

2019-11-13 07:00

12強／澳洲也不示弱拔美國 台、美、澳戰局混沌

2019-11-13 14:14

12強／中華7:0完封南韓 保住挑戰東奧門票機會

2019-11-13 00:34

12強／對韓勝差最大一戰 球迷沸騰

2019-11-13 00:38

12強／慶賀中華贏南韓 日本網友：正義必勝

2019-11-13 11:17

NBA／詹姆斯、庫茲瑪關鍵外線 湖人射下太陽

2019-11-13 12:46

12強／曾豪駒提醒 陳俊秀開轟找回手感

2019-11-12 23:00

12強／引導投手完封 高宇杰滿意自己表現

2019-11-12 23:32

NBA／朗多歸隊就建功 詹姆斯：組織工作交給他

2019-11-13 15:58

NBA／合作不到兩個月 籃網掰了執行長

2019-11-13 09:10

12強／左、右打靈魂調度 中華隊奇襲南韓奏效

2019-11-13 09:00

12強／燃燒112球 張奕延續無失分紀錄

2019-11-13 00:06

12強／遭中華隊打退場 金廣鉉：今年最糟表現

2019-11-13 07:56

12強／慘敗台灣遭終止連勝 南韓網友衝擊竟有這麼大

2019-11-13 20:49

12強／張奕13.2局未失分 破上屆大谷13局紀錄

2019-11-13 12:08

NBA／勇士傷不停 後衛李右手掌骨折

2019-11-13 10:43

12強／張奕封鎖韓國打線 主動向教練要求續投

2019-11-13 00:53

12強／扮火車頭撞倒南韓 胡金龍：還有兩戰關鍵

2019-11-12 23:22

NBA／遭火箭交易 保羅感覺背後被人捅刀

2019-11-13 15:58

12強／夢到大白馬 張奕父親：相信兒子有好表現

2019-11-13 12:54

12強／先發7右打 轟垮南韓王牌左投

2019-11-13 00:06

12強／墨複賽全勝 美開轟數稱王

2019-11-13 00:44

12強／胡金龍帶頭衝 陳俊秀放鬆開轟

2019-11-13 00:06

12強／只被墨西哥敲1安 日本3：1奪第3勝

2019-11-13 21:15

NBA／已兩度攻下40分10助攻 楊恩併肩喬丹、詹姆斯

2019-11-13 15:53

NBA／懷特單節狂砍7記三分球 史上菜鳥第一人

2019-11-13 13:30

NBA／楊恩狂轟42分11助攻 斬斷金塊4連勝

2019-11-13 13:21

出身陽家班從小愛棒球 張奕兒時打球萌樣曝光

2019-11-13 16:23

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

NBA／安比德致勝爆扣 76人一分險勝騎士

2019-11-13 11:24

12強／南韓遭中華隊重創 媒體開始擔心奧運之路

2019-11-13 18:30

NBA／快艇喬治要復出了 周五對鵜鶘亮相

2019-11-13 08:05

南迴公路路跑逾7千人報名 創台東史上最多

2019-11-12 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top