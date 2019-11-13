12強／慘敗台灣遭終止連勝 南韓網友衝擊竟有這麼大

2019-11-13 20:49 聯合新聞網 綜合報導



中華隊世界12強棒球賽原本打擊不振，變陣後對上打出四連勝的南韓隊，中華隊全場揮出十一支安打，也是首次讓韓職菁英組成的國家隊在國際賽被完封。 中央社 分享 facebook 中華隊世界12強棒球賽原本打擊不振，變陣後對上打出四連勝的南韓隊，中華隊全場揮出十一支安打，也是首次讓韓職菁英組成的國家隊在國際賽被完封。全台球迷感動不已狂洗版臉書社群，對比南韓網友則是衝擊很大，除了批評投打都亂七八糟，也稱讚「台灣所有部分都做得很好，我們都比不上」，韓媒標題更以「恥辱」形容。

韓媒報導指出，除了日本，台灣也是一定要贏的隊伍，尤其1992年韓台斷交後，台灣運動員不論什麼項目，只要碰上韓國隊就會燃起鬥志硬拼到底。但此次在國際大賽中創下13連勝的總教練金卿文領軍的韓國隊，卻栽給中華隊。

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PTT網友昨（12）日發文爆掛韓國網友的反應，「一堆留言都說現在還有人在看棒球？這次輸了韓國衝擊真的有大XDDD」，並整理出南韓人在韓媒新聞底下的留言，指責球員「投打都亂七八糟」、「X的只領錢不會打球」、「真想念四號打者李大昊，朴秉鎬真的不行」、「以前棒球選手身材都很精實，最近選手怎麼都肚子晃來晃去...？」，更有人覺得「有種國家都搶走的感覺」。

還有南韓球迷評判「今日敗因是一局時錯過機會，一局時對方的先發可以下場的說。KBO選手自己能體會泡沫化就好了」、「輸也是有可能的，但身為國家代表的選手們，這麼意志消沉，無視來加油的粉絲。不想打的話，當初挑選時可以拒絕」、「現在足球是流行，把棒球場換掉吧， 改成足球或籃球場」。

南韓網友也大讚變陣後的中華隊「台灣所有部分都做得很好，我們都比不上，台灣分析的很讚。韓國可以快點換血嗎？金廣炫都12年了」、「不要輕視台灣的棒球實力」、「連續兩次輸給台灣，實力真的不行」、「韓國靠著古巴、美國、加拿大、智利一路晉級。最終遇到水準齊全的亞洲隊伍，就垮掉了」。

台灣網友則紛紛議論，「韓國輸崩潰」、「肚子晃來晃去是啥啦XD，有嗎？」、「身材就日本管理的最好」、「韓國還有足球，我們只有棒球啊」，還有人認為南韓網友的回應有種熟悉感，「跟台灣一樣酸XDD」、「X的只領錢不會打球這句好台灣XD」。