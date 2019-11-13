12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

2019-11-13 18:10 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



張奕母親拿到兒子球。特派記者侯永全／攝影 分享 facebook

昨晚中韓大賽，先發投手張奕力投112球，繳出6.2局無失分好球，被教練安排下場休息，他準備退場時，等待陳冠宇到了投手丘，自己親手將球交給了他，象徵投手交接的儀式，隨後陳冠宇再將這顆當時有可能代表勝投的球再交給張奕保留。

但張奕下場受現場台灣球迷熱烈歡呼，並將球丟向看台，結果接到球的觀眾有心，送到張奕母親曾惠美的手中。曾惠美把這顆張奕的「夢想之球」，高高舉起，那一份看著張奕從小離家打拚棒球，歷經傷病、失望及轉任投手的辛苦，帶著淚水與感動的心意，全部宣洩出來，「你做到了」。

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雖張奕賽後說，這顆球並沒有真的要丟給母親，但所有在那一區加油的台灣的觀眾都知道，這顆球是張奕將自己對棒球熱愛的心意，要傳達給所有愛他的每個人。

一位母親要忍受一個兒子從高中就離家赴日本，這並非一般人能做得到，因為張奕一個人在日本的經歷，是遠在台灣的母親照顧不到，相信看到艱苦掙扎的張奕是做母親內心的煎熬。

據日本雜誌專訪張奕，張奕表示，進入福岡第一高校高中時他以打甲子園做為目標，最終卻無法圓夢，這時面臨回台還是繼續的選擇。考慮下一個目標時，他立下希望像陽岱鋼一樣在日本打職業棒球，因為「我不想半途而廢地回到台灣」。

當然因為這個目標，他從進入日本經濟大學後，面臨一連串的艱苦歷程，雖大學時表現還不錯，但2016年以育成選手的身份加入歐力士隊，看著別人越打越好，自己打擊表現不如預期，在教練的建議下，於去年季中改練投，事實上，不轉型的話的很可能面臨被開除的命運。

不幸的是，才練投手一個月就出現肩傷的問題，但他想起過世阿公的鼓勵，他一次一次克服撞牆，終於今年，8月8日在對戰日本火腿隊的一軍首場先發中，152公里的速球震驚所有人，拿下首勝，才讓人注意到他。當然後來也面臨表現不佳被下放的情況，但他懷著夢想繼續走下去。

曾惠美雙手合十的那一幕，帶著無限感人的心意，相信周遭的人都感受到了。