親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

運動筆記2019 紐約馬拉松：那天，在秋葉落下之後。人生初半馬-我在田中馬拉松初半馬訓練營的最終章 !
健行筆記[筆記] 米亞桑Ｘ百岳 迷途自處講座重點整理-2019台大場0926-1003 南二段 走走停停 只為揭開面紗下的美麗
NBA賽事精華- 老鷹 vs. 金塊 (11月13日)賽事精華- 拓荒者 vs. 國王 (11月13日)

12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

2019-11-13 18:10聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

張奕母親拿到兒子球。特派記者侯永全／攝影
張奕母親拿到兒子球。特派記者侯永全／攝影
分享

昨晚中韓大賽，先發投手張奕力投112球，繳出6.2局無失分好球，被教練安排下場休息，他準備退場時，等待陳冠宇到了投手丘，自己親手將球交給了他，象徵投手交接的儀式，隨後陳冠宇再將這顆當時有可能代表勝投的球再交給張奕保留。

但張奕下場受現場台灣球迷熱烈歡呼，並將球丟向看台，結果接到球的觀眾有心，送到張奕母親曾惠美的手中。曾惠美把這顆張奕的「夢想之球」，高高舉起，那一份看著張奕從小離家打拚棒球，歷經傷病、失望及轉任投手的辛苦，帶著淚水與感動的心意，全部宣洩出來，「你做到了」。

雖張奕賽後說，這顆球並沒有真的要丟給母親，但所有在那一區加油的台灣的觀眾都知道，這顆球是張奕將自己對棒球熱愛的心意，要傳達給所有愛他的每個人。

一位母親要忍受一個兒子從高中就離家赴日本，這並非一般人能做得到，因為張奕一個人在日本的經歷，是遠在台灣的母親照顧不到，相信看到艱苦掙扎的張奕是做母親內心的煎熬。

據日本雜誌專訪張奕，張奕表示，進入福岡第一高校高中時他以打甲子園做為目標，最終卻無法圓夢，這時面臨回台還是繼續的選擇。考慮下一個目標時，他立下希望像陽岱鋼一樣在日本打職業棒球，因為「我不想半途而廢地回到台灣」。

當然因為這個目標，他從進入日本經濟大學後，面臨一連串的艱苦歷程，雖大學時表現還不錯，但2016年以育成選手的身份加入歐力士隊，看著別人越打越好，自己打擊表現不如預期，在教練的建議下，於去年季中改練投，事實上，不轉型的話的很可能面臨被開除的命運。

不幸的是，才練投手一個月就出現肩傷的問題，但他想起過世阿公的鼓勵，他一次一次克服撞牆，終於今年，8月8日在對戰日本火腿隊的一軍首場先發中，152公里的速球震驚所有人，拿下首勝，才讓人注意到他。當然後來也面臨表現不佳被下放的情況，但他懷著夢想繼續走下去。

曾惠美雙手合十的那一幕，帶著無限感人的心意，相信周遭的人都感受到了。

張奕退場時將球丟向觀眾席的母親。特派記者侯永全／攝影 侯永全
張奕退場時將球丟向觀眾席的母親。特派記者侯永全／攝影 侯永全
分享

世界棒球12強棒協

相關新聞

12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

2019-11-13 10:49

12強／澳洲也不示弱拔美國 台、美、澳戰局混沌

2019-11-13 14:14

12強／張奕13.2局未失分 破上屆大谷13局紀錄

2019-11-13 12:08

12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

2019-11-13 08:07

中華隊漂亮完封韓國 球員、教練、情蒐功不可沒

2019-11-13 07:00

12強／慶賀中華贏南韓 日本網友：正義必勝

2019-11-13 11:17

12強／左、右打靈魂調度 中華隊奇襲南韓奏效

2019-11-13 09:00

12強／遭中華隊打退場 金廣鉉：今年最糟表現

2019-11-13 07:56

12強／中華7:0完封南韓 保住挑戰東奧門票機會

2019-11-13 00:34

12強／燃燒112球 張奕延續無失分紀錄

2019-11-13 00:06

12強／胡金龍帶頭衝 陳俊秀放鬆開轟

2019-11-13 00:06

12強／先發7右打 轟垮南韓王牌左投

2019-11-13 00:06

12強／對韓勝差最大一戰 球迷沸騰

2019-11-13 00:38

12強／南韓遭中華隊重創 媒體開始擔心奧運之路

2019-11-13 18:30

出身陽家班從小愛棒球 張奕兒時打球萌樣曝光

2019-11-13 16:23

12強／立委爆役男球員出國曾卡關 體育署：改進

2019-11-13 13:39

12強／夢到大白馬 張奕父親：相信兒子有好表現

2019-11-13 12:54

12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

2019-11-13 12:07

12強／墨複賽全勝 美開轟數稱王

2019-11-13 00:44

12強／引導投手完封 高宇杰滿意自己表現

2019-11-12 23:32

12強／南韓遭中華隊重創 金卿文：各方面都輸

2019-11-12 23:30

12強／中華隊擊敗南韓 辜仲諒頒370萬立即獎

2019-11-12 23:27

12強／扮火車頭撞倒南韓 胡金龍：還有兩戰關鍵

2019-11-12 23:22

12強／重創南韓 洪一中：贏得一點都不僥倖

2019-11-12 23:22

12強／曾豪駒提醒 陳俊秀開轟找回手感

2019-11-12 23:00

12強／擊敗韓國隊 蔡總統：謝謝台灣英雄

2019-11-12 22:41

12強／美國連5戰開轟 4:3勝日本奪複賽首勝

2019-11-12 21:46

12強／中華隊完封勝南韓 一級賽事第一次

2019-11-12 21:41

12強Live／陳鴻文再見三振 中華砲打韓國7:0奪複賽首勝

2019-11-12 21:38

12強／對決中華隊3大戰役 金廣鉉最短局數退場

2019-11-12 20:09

12強／後援2.1局無失分 王躍霖想再提升球速

2019-11-12 18:28

12強／用行動替中華隊加油 張正偉：現場看球更刺激

2019-11-12 18:25

12強／對蘇智傑有信心 曾豪駒：只差一支安打

2019-11-12 17:51

12強／扛起第一棒 胡金龍：先想辦法上壘

2019-11-12 17:31

12強／中華隊打線失靈 洪一中想到頭都快破了

2019-11-12 17:27

12強／墨西哥雙轟完封澳洲 複賽3勝暫居第一

2019-11-12 14:00

12強／張奕先發抗韓 中華隊也有車輪戰本錢

2019-11-12 09:51

12強／台韓8搶3和諧畫面已遠 中華幾乎無退路

2019-11-12 08:15

12強／13打數掛蛋 蘇智傑安打荒已是12隊之最

2019-11-12 07:57
看更多

熱門文章

12強Live／陳鴻文再見三振 中華砲打韓國7:0奪複賽首勝

2019-11-12 21:38

12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

2019-11-13 12:07

12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

2019-11-13 10:49

12強／中華隊完封勝南韓 一級賽事第一次

2019-11-12 21:41

12強／中華隊擊敗南韓 辜仲諒頒370萬立即獎

2019-11-12 23:27

12強／重創南韓 洪一中：贏得一點都不僥倖

2019-11-12 23:22

12強／南韓遭中華隊重創 金卿文：各方面都輸

2019-11-12 23:30

12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

2019-11-13 08:07

12強／對決中華隊3大戰役 金廣鉉最短局數退場

2019-11-12 20:09

中華隊漂亮完封韓國 球員、教練、情蒐功不可沒

2019-11-13 07:00

12強／中華7:0完封南韓 保住挑戰東奧門票機會

2019-11-13 00:34

12強／澳洲也不示弱拔美國 台、美、澳戰局混沌

2019-11-13 14:14

12強／美國連5戰開轟 4:3勝日本奪複賽首勝

2019-11-12 21:46

12強／對韓勝差最大一戰 球迷沸騰

2019-11-13 00:38

12強／曾豪駒提醒 陳俊秀開轟找回手感

2019-11-12 23:00

12強／引導投手完封 高宇杰滿意自己表現

2019-11-12 23:32

NBA／詹姆斯、庫茲瑪關鍵外線 湖人射下太陽

2019-11-13 12:46

12強／慶賀中華贏南韓 日本網友：正義必勝

2019-11-13 11:17

12強／燃燒112球 張奕延續無失分紀錄

2019-11-13 00:06

12強／左、右打靈魂調度 中華隊奇襲南韓奏效

2019-11-13 09:00

12強／遭中華隊打退場 金廣鉉：今年最糟表現

2019-11-13 07:56

NBA／合作不到兩個月 籃網掰了執行長

2019-11-13 09:10

12強／張奕封鎖韓國打線 主動向教練要求續投

2019-11-13 00:53

12強／扮火車頭撞倒南韓 胡金龍：還有兩戰關鍵

2019-11-12 23:22

12強／張奕13.2局未失分 破上屆大谷13局紀錄

2019-11-13 12:08

NBA／勇士傷不停 後衛李右手掌骨折

2019-11-13 10:43

12強／先發7右打 轟垮南韓王牌左投

2019-11-13 00:06

12強／夢到大白馬 張奕父親：相信兒子有好表現

2019-11-13 12:54

12強／胡金龍帶頭衝 陳俊秀放鬆開轟

2019-11-13 00:06

12強／墨複賽全勝 美開轟數稱王

2019-11-13 00:44

12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

2019-11-13 18:10

NBA／朗多歸隊就建功 詹姆斯：組織工作交給他

2019-11-13 15:58

NBA／懷特單節狂砍7記三分球 史上菜鳥第一人

2019-11-13 13:30

NBA／楊恩狂轟42分11助攻 斬斷金塊4連勝

2019-11-13 13:21

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

NBA／安比德致勝爆扣 76人一分險勝騎士

2019-11-13 11:24

NBA／遭火箭交易 保羅感覺背後被人捅刀

2019-11-13 15:58

NBA／已兩度攻下40分10助攻 楊恩併肩喬丹、詹姆斯

2019-11-13 15:53

NBA／快艇喬治要復出了 周五對鵜鶘亮相

2019-11-13 08:05

出身陽家班從小愛棒球 張奕兒時打球萌樣曝光

2019-11-13 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top