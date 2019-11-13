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12強／立委爆役男球員出國曾卡關 體育署：改進

2019-11-13 13:39中央社 台北13日電

中華隊日前傳出有球員差點出不了國。 中央社
中華隊日前傳出有球員差點出不了國。 中央社
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中國國民黨籍立委許毓仁爆料，世界12強中華隊有球員日前卡在機場，差點無法赴日本比賽，體育署今天表示，該球員具役男身分，但內政部未收到申請出境資料，體育署未來會改進。

立法院教育及文化委員會今天審查109年度行政法人國家運動訓練中心預算案，教育部次長林騰蛟率領國訓中心執行長李文彬等人出席並備詢。

中華隊昨天在世界12強棒球賽複賽以7比0擊敗南韓隊，讓球迷相當振奮，不過許毓仁今天質詢時指出，中華隊9日搭機準備前往日本時，卻有球員卡在機場，差點無法出國比賽。

體育署副署長王水文表示，主因為該球員具學生及役男身分，他強調，「這部分沒做好，絕對會改進」。

體育署競技運動組組長洪志昌解釋，由於中華隊這次7日才確定打進複賽，9日即搭機赴日，以往單項協會出國前，若有選手中有役男，會先上公文，再由體育署代為轉給內政部。

不過洪志昌指出，可能因為中職首度組訓，未注意到相關程序，加上該名旅外選手向中職回報，經紀公司有向內政部申請，但內政部並未收到資料，入關後發現問題後，有立即協調經紀公司儘速辦理。

另外，中華代表團在2016里約奧運中，共派出58名選手，參與18種運動項目；距離2020東京奧運僅剩8個多月，中華隊目前取得5項運動種類、共19席參賽資格。

對於參加東京奧運選手數能否超越上屆奧運，王水文說希望朝這個方向努力。

世界棒球12強棒協

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