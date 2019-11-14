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追求12強更高名次 讓「雖敗猶榮」遺憾不復見

2019-11-14 07:00Dennis

12強開打中華隊接連打了兩場好球，擊敗了波多黎各與委內瑞拉兩支南美勁旅，再次點燃全台灣球迷野球魂。球迷沈醉在贏球喜悅之時，最後一場對上日本，狠狠地被這支日職明星聯隊羞辱一番。敗給日本隊，在球迷看來，似乎是理所當然，因不僅是技術層面，就連球員心理素質方面，感覺比起嚴陣以待的日本，好像就是那麼差了一截。

中華隊每當在面對韓國隊時一向是充滿鬥志，令這次完勝更加甜蜜。接下來迎戰美國與澳洲...
中華隊每當在面對韓國隊時一向是充滿鬥志，令這次完勝更加甜蜜。接下來迎戰美國與澳洲兩支強大隊伍，仍要保持求勝決心。特派記者侯永全／攝影
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中華隊1:8慘敗給日本隊後並沒有受到太多苛責，雖日本前大聯盟球星上原浩治點名中華隊之所以會輸球，是因為跑壘態度所導致，可是上原這句警語終究沒有受到太多人重視，畢竟中華隊已領到進入到超級回合(複賽)門票，往後的事之後再說。

隨著東京複賽開打，中華隊處境並沒有好轉。墨西哥、韓國、美國與澳洲，沒有一支隊伍是弱隊，亞大區唯一的一張東京奧運門票，想要搶下，非要使出渾身解數。

12強之所以好看，就是因為參賽隊伍實力相當，尤其短期盃賽，球員臨場反應與團隊士氣，都是能夠主宰戰局主要因素。首戰墨西哥，儘管中華隊投手群能夠成功壓制對打線，把失分壓制最低，但貧打老毛病在這次12強再度浮現，最終不敵這支A組第一隊伍，這令人開始懷疑，究竟是技不如人還是真是雖敗猶榮？

球迷在對韓國一役舉海報加油。特派記者侯永全／攝影
球迷在對韓國一役舉海報加油。特派記者侯永全／攝影
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只是沒想到，不到36個小時內，在ZoZo海洋球場裡，竟上演一場被外界視為大衛擊敗哥利亞的史詩戰役。「好想贏韓國」已不再是徐展元主播一句口號，終於讓所有球迷如願以償。這場勝利確實是得來不易，尤其是開賽之初能夠在逆境中化解危機，使得韓國隊就算夠兵臨城下，都無法越雷池一步。先發投手張奕完全燃燒小宇宙如戰神般表現，與中華隊固若金湯的守備，令全台灣觀眾看了大呼過癮。

中華擊潰韓國的指標意義非凡，除了是首次在國際一級賽事中，打敗由韓職明星隊組成的韓國國家隊外，更是挽救了低迷已久士氣，也為往後賽事打下了一計強心劑。

身為上屆冠軍的韓國隊之所以這次會意外敗給中華隊，許多人會說是輕敵，但是做事一向嚴謹的韓國人，是否會在如此高張力且戰局詭譎的賽事中輕視對手？反觀，中華隊並不能繼續沈淪在這次勝利的喜悅，應該用更謹慎的態度來面對接下來的賽事。

不能僅是把贏得奧運門票為這次參賽的唯一目標，尋求更高的名次與歷史定位，滿足對於勝...
不能僅是把贏得奧運門票為這次參賽的唯一目標，尋求更高的名次與歷史定位，滿足對於勝利的渴望，才是球迷們樂見的態度。 特派記者侯永全／攝影
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有鑑於過去與韓國隊所累積下來的恩怨情仇，使得中華隊每當在面對韓國隊時一向是充滿鬥志，也令這次的完勝更加甜蜜。而往後中華隊是否會秉持相同標準，來迎戰美國與澳洲兩支強大隊伍，將會是攸關這屆12強賽事能否功德圓滿的關鍵指標。不能僅是把贏得奧運門票為這次參賽的唯一目標，尋求更高的名次與歷史定位，滿足對於勝利的渴望，才是球迷們樂見的態度。

世界棒球12強棒協

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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