12強／與金卿文再度交手 洪一中意外首勝就贏7分

2019-11-13 02:02 中央社 千葉13日電



中華隊總教練洪一中。 聯合報特派記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 世界12強複賽中華隊7比0擊退韓國隊，總教練洪一中與韓國監督金卿文是第3度交手，這次終於贏下來，而且大比分領先，讓他感到意外，稱讚投手壓制力傑出，全體都很有鬥志。

洪一中賽後表示，這場比賽就是盡全力，韓國隊實力當然很好，畢竟每支預賽第一名球隊實力一定都不錯，「比賽前一天也一直在研究，雖然不是說研究就能打得好，但全隊都希望贏韓國，鬥志都很好，之前打不贏很鬱卒，這場剛好發洩出來」。

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中華隊在預賽第3場對日本隊，以及複賽首戰對墨西哥，都有攻擊火力不佳的問題，不過洪一中表示，「棒球很難形容，有時候打順就是一棒接著一棒」。

對於韓國先發投手金廣鉉不滿4局就被打退場，洪一中指出，之前也與金廣鉉對戰過幾次，像是2008年8搶3奧運資格賽，他確實是很優秀的投手，「但不管什麼球種都被我們逮中，我也不知道怎麼去形容，應該是球路偏高」。

洪一中與韓國隊總教練金卿文也交手過幾次，不過8搶3資格賽時3比4輸球、北京奧運8比9輸球，「沒想到這次不但贏，而且還大比分領先，這是我比較意外的，韓國攻擊有實力，沒想到投手這麼傑出完全壓制，讓他們1分都得不到」。

賽前韓國隊在超級循環賽取得2勝0敗，不過洪一中說：「雖然實力有高有低，但12強沒說誰一定贏，我也跟選手說，雖然韓國感覺比我們強，但大家都把自己做好，加起來就會是一場好比賽，事實上大家都做到了。」

中華隊今天沒有賽事，全體休兵，14日則是會進行練球，15日和16日再分別出戰美國隊及澳洲隊。由於中華隊此戰對韓國除了先發張奕，牛棚投手僅用到陳冠宇及陳鴻文，2天後投手全體都可以上場，不過洪一中笑說：「頭痛的是先發投手。」