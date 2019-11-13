中華隊漂亮完封韓國 球員、教練、情蒐功不可沒

中華隊前一戰對墨西哥不幸敗北，在複賽戰績已經表列2敗，因此更有不能輸的壓力。本屆賽事在江少慶及張奕的帶領下，投手群表現虎虎生風，只有對戰日本隊失分較多。然而上屆打擊率排名第三、長打率排名第一的打線，本屆卻明顯貧打，前四戰團隊打擊率僅0.185，僅有零星的3支長打。

複賽第二戰，中華隊將面對多年未曾在一級賽事贏過的上屆冠軍韓國隊。賽前中華隊做足功課，在休息室牆上看到貼滿情蒐資料，可以隨時檢視討論，突顯本屆中職聯盟對這環節的用心。據了解本屆中華情蒐團隊不只是以往的2人小組，而是多達5~10名，而且年初即啟動，12強賽事期間也隨時更新敵隊狀況。

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中華隊本屆賽事組成明星教練團，在對戰韓國的賽事中，清楚證明掌握先機、運籌帷幄的重要性。 聯合報系資料照片 分享 facebook

教練團針對對手派出曾叩關大聯盟的王牌左投金廣鉉，賽前做出因應對策，這場比賽打線大幅變陣。經驗豐富的兩位右打胡金龍及林哲瑄擺在前兩棒，捕手則由高宇杰擔任，表現不理想的蘇智傑及張進德則從板凳出發。很有趣的是，這個打線恰巧由悍將打先鋒，暴力猿擔任中心打者，後三棒則是黃衫兄弟。

變陣後的中華隊在這場比賽收到不錯的效果，不需要再靠對手失誤，而是穩紮穩打的打下分數。其中埋伏九棒的高宇杰是本場賽事最大亮點，他年僅21歲，是今年才上一軍的職棒菜鳥，但他本場賽事異軍突起擊出2支安打，更在二局上敲出深遠的二壘安打，幫助球隊率先拿下領先的分數。

中華隊奇兵高宇杰配球受到肯定，他還打下對戰韓國的致勝分，這也應歸功於幕後情蒐完整的資料。 聯合報系資料照片 分享 facebook

首棒胡金龍在前4戰並非固定先發，卻場場都有安打，是中華隊本屆最穩定的打者。他接替4戰盡墨的蘇智傑擔任左外野工作，不負眾望敲出2支安打，以及獲得1次保送。另一方面這場比賽是暴力猿打線首次連成四星，除了今年持續低迷的王柏融依舊未發揮外，林泓育、陳俊秀及林立都有表現。其中七局上陳俊秀的三分全壘打，一舉將比數拉開到6分，讓氣勢達到最高點。

先發投手張奕是去年才棄打從投的球員，上一場對戰委內瑞拉，主投7局僅被擊出4支安打，沒有失分。這場對戰韓國，他依舊沒再害怕，6.2局一樣被擊出4支安打，同樣未丟分。目前他2戰2勝，累計13.2局無失分，屢屢在關鍵時刻展現三振能力，是目前表現最優異的投手。

張奕兩場先發共計13.2局未失分，中華隊3勝中就貢獻2勝，是投手群中的最大功臣及亮點。 聯合報系資料照片 分享 facebook

上屆賽事中華隊有些比賽敗在牛棚，這屆比賽中，除了對戰日本的賽事外，牛棚表現十分穩定。連同對戰韓國隊賽事的4戰中，牛棚不僅沒有失分紀錄，9.2局只有被擊出2支安打及投出2次保送，表現幾近完美。其中左投陳冠宇4戰均登板，有效壓制對手攻勢，終結者陳鴻文也都能順利關門，兩人貢獻最大。

不過這場比賽仍有美中不足之處，電視台拍攝到一幕，張奕與教練針對下一局的對手，觀看牆上情蒐文件討論，原本是很讓人感動的畫面，但當時他投完6局已經用了103球，第7局依舊登板，最終投了112球才退場休息。由於7局上中華隊再下3分，有6分領先做為後盾，是否有必要讓已有疲勞狀況的張奕續投，是本場唯一需討論的部份。

在別人家球場上插旗、耍帥自拍真的母湯喔，有時棒球之神隔幾天會跟高調的人開個大玩笑！ 美聯社 分享 facebook

雖然中華隊去年在亞運賽曾贏過韓國，但面對職棒組成的一級賽事代表隊，中華隊則是超過十年未曾贏球。這場比賽，無論球員、教練團及後勤情蒐等，幾近表現完美，造就一場7分差的完封賽事。可見天下沒有打不倒的敵人，只有戰不勝的自己，只要球員能夠在逆境中打球，即使對手強如韓國也能漂亮取勝。