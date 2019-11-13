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12強／張奕封鎖韓國打線 主動向教練要求續投

2019-11-13 00:53中央社 千葉12日電

張奕投了6.2局無失分退場。 特派記者侯永全／攝影
張奕投了6.2局無失分退場。 特派記者侯永全／攝影
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世界12強複賽中華隊7比0完封韓國，先發投手張奕用112球投6.2局無失分，再度演關鍵好投。本來5局投完就要換投，但他主動要求教練多投2局，並說這次最大收穫就是續航力。

張奕在預賽第2戰對委內瑞拉時，用102球投7局，送出6次三振無失分，是中華隊闖進複賽的重要功臣。張奕今天在複賽第2戰對韓國的關鍵戰役，再度扛下先發，用了新高的112球，僅被敲4支安打，投4次三振，無失分。

張奕在1局下前2個打席都投到滿球數，保送、安打加上投手犯規，一度形成無人出局、二三壘有人危機，不過一連解決3名打者，最後飆出三振更是振奮吶喊，總計第1局投了多達29球。

談到第1局的狀況，張奕指出：「因為知道韓國隊實力很好，看情蒐打者、投手都很厲害，可能有點想太多，但就告訴自己不要想那麼多，一球一球把打者給解決掉，之後幾局感覺慢慢有回來，對打者習性也慢慢了解。」

張奕投完第5局已用了91球，不過續投1.2局，他表示，第5局結束之後本來教練要換投，「沒想到第6局還可以丟出自己想要的球速和控球，第7局自己的感覺也還可以，跟教練說還想再丟一局，也跟自己身體對話，我還可以」。

其實張奕預賽投完時，曾坦言身體很疲累，但今天仍繳出好投。他說：「當時是第一次先發投7局，也破百顆，疲勞了2天，之前都沒有過這樣的感覺，感謝中華隊防護員的治療，讓我能趕快恢復到正常狀態。」

張奕指出，只想為球隊盡一份力，沒想說要丟幾局，「真的很想丟球，今天在12強擔任先發投手是最後一次，想盡最大的實力來展現自己的力量」。這次12強總計13.2局無失分，張奕說，最大收穫是可以到第7局還能繼續投下去，也是明年日職球季最大課題。

來自歐力士的張奕也期盼明年能站穩一軍。他說：「我覺得這次母球隊讓我打這個比賽，也是有測試的感覺，要靠這次比賽展現最好實力給他們看，想為台灣盡一份力，也為了自己的未來，能繼續留在歐力士隊。」

張奕的媽媽也特別飛來日本看球，張奕7局下結束投球任務後，在全場歡呼聲中退場，脫帽致意並把球拋往觀眾席，結果剛好是張奕媽媽的朋友接到球，並把球送給她。不過張奕本人並不知道媽媽拿到球，他笑說：「完全不知道，我真的隨便丟，很高興能在媽媽面前有好表現。」

世界棒球12強棒協張奕歐力士

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