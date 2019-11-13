12強／張奕封鎖韓國打線 主動向教練要求續投

2019-11-13 00:53 中央社 千葉12日電



張奕投了6.2局無失分退場。 特派記者侯永全／攝影 分享 facebook 世界12強複賽中華隊7比0完封韓國，先發投手張奕用112球投6.2局無失分，再度演關鍵好投。本來5局投完就要換投，但他主動要求教練多投2局，並說這次最大收穫就是續航力。

張奕在預賽第2戰對委內瑞拉時，用102球投7局，送出6次三振無失分，是中華隊闖進複賽的重要功臣。張奕今天在複賽第2戰對韓國的關鍵戰役，再度扛下先發，用了新高的112球，僅被敲4支安打，投4次三振，無失分。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

張奕在1局下前2個打席都投到滿球數，保送、安打加上投手犯規，一度形成無人出局、二三壘有人危機，不過一連解決3名打者，最後飆出三振更是振奮吶喊，總計第1局投了多達29球。

談到第1局的狀況，張奕指出：「因為知道韓國隊實力很好，看情蒐打者、投手都很厲害，可能有點想太多，但就告訴自己不要想那麼多，一球一球把打者給解決掉，之後幾局感覺慢慢有回來，對打者習性也慢慢了解。」

張奕投完第5局已用了91球，不過續投1.2局，他表示，第5局結束之後本來教練要換投，「沒想到第6局還可以丟出自己想要的球速和控球，第7局自己的感覺也還可以，跟教練說還想再丟一局，也跟自己身體對話，我還可以」。

其實張奕預賽投完時，曾坦言身體很疲累，但今天仍繳出好投。他說：「當時是第一次先發投7局，也破百顆，疲勞了2天，之前都沒有過這樣的感覺，感謝中華隊防護員的治療，讓我能趕快恢復到正常狀態。」

張奕指出，只想為球隊盡一份力，沒想說要丟幾局，「真的很想丟球，今天在12強擔任先發投手是最後一次，想盡最大的實力來展現自己的力量」。這次12強總計13.2局無失分，張奕說，最大收穫是可以到第7局還能繼續投下去，也是明年日職球季最大課題。

來自歐力士的張奕也期盼明年能站穩一軍。他說：「我覺得這次母球隊讓我打這個比賽，也是有測試的感覺，要靠這次比賽展現最好實力給他們看，想為台灣盡一份力，也為了自己的未來，能繼續留在歐力士隊。」

張奕的媽媽也特別飛來日本看球，張奕7局下結束投球任務後，在全場歡呼聲中退場，脫帽致意並把球拋往觀眾席，結果剛好是張奕媽媽的朋友接到球，並把球送給她。不過張奕本人並不知道媽媽拿到球，他笑說：「完全不知道，我真的隨便丟，很高興能在媽媽面前有好表現。」