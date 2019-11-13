12強／先發7右打 轟垮南韓王牌左投

林哲瑄搶攻本壘得分，韓國補手漏接刺殺不及。 特派記者侯永全／攝影 分享 facebook

中華隊在世界十二強棒球賽打擊不振，總教練洪一中賽前才說：「想到頭都快破了。」昨晚對南韓隊關鍵戰，中華隊變陣排出七名右打對付左投金廣鉉，如願讓他僅投三點一局就失三分，提早被打下場。

中華隊前四戰團隊打擊率僅一成八五，複賽六強只優於澳洲，得點圈打擊率僅有一成二○，讓洪總十分苦惱，坦言目前打線連貫性不佳，每場比賽棒次多少都有調整，但也就只有十五名野手，要如何安排，讓他快要想破頭。

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昨晚中華隊變陣成功，先發九名打者只有三棒王柏融、七棒王威晨是左打，七名右打除了林哲瑄，都敲出安打，高宇杰、胡金龍、王勝偉各敲出帶有一分打點的安打。

右打的陳俊秀在前四場比賽十一打數僅敲出一安，打擊教練曾豪駒認為，狀況不到非常好，但在一壘上的守備穩定，加上是有經驗的球員，關鍵時刻球隊還是需要他。

陳俊秀也在關鍵時刻找回手感，七局上敲三分砲，助隊將比數拉開到六比○，加上五局上安打，打擊率上升到一成八八。